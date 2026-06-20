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國民黨新北市長參選人李四川今（20）日前往金山承天宮建廟72週年慶暨開台聖王得道紀念平安福宴，沒想到現場有中年男子熱情獻吻李四川表達支持，另外也有選民高喊「凍蒜」。李四川致詞時首先感謝開台聖王多年護佑，讓金山地區的發展穩定、鄉親安居樂業。李四川表示，過去就經常來到金山，與在地鄉親及里長共同推動建設，今天也看到許多老朋友們，金山濃厚的人情味讓他備感溫馨與感動。李四川感性地說，人生第一次參選，目標就是希望能夠發揮自己40年來累積的經驗與專業，貢獻給新北市民，為新北市建設繼續打拚，懇請鄉親能作為他的後盾。現場也報以熱情掌聲，高喊凍蒜，表達對李四川的支持與肯定。李四川今逐桌互動時，沿途受到鄉親熱情歡迎，握手合影人潮絡繹不絕，有民眾表示，在李四川於高雄市府服務期間，就非常欣賞李四川務實做事的精神，十分期待李四川當選新北市長，帶領新北市持續進步；甚至有鄉親看到李四川到來，忍不住熱情獻吻表達支持。