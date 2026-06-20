2026年NBA選秀大會即將於6月23日（周二）和6月24日（周三）連續兩晚在紐約布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center）盛大舉行。本屆選秀大會首度嘗試將兩輪選秀分開在不同日期進行，第一輪將於美東時間23日晚上8點登場，每隊有5分鐘的選秀考慮時間；第二輪則緊接著在24日晚上8點展開。第一輪賽事將由ABC與ESPN聯合直播，第二輪則由ESPN獨家轉播。《NOWNEWS》也為讀者整理相關的基本資訊、各隊所取得的順位和規則。

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🟡本文重點摘要

📍2026年NBA選秀大會基本資訊
📍2026年NBA選秀大會
📍2026年NBA選秀首輪完整順位
📍歷屆NBA選秀狀元
📍NBA選秀趣聞
📍NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛

2026年NBA選秀大會基本資訊

選秀時間：

第一輪：2026年6月23日（週二）晚上8點（美東時間）

第二輪：2026年6月24日（週三）晚上8點（美東時間）

選秀地點：紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）

轉播平台：ESPN與ABC（首輪）、ESPN（次輪）

選秀規則簡述：前4順位由14支未進入季後賽的球隊透過樂透抽籤決定，戰績最差的前3支球隊各有14%的機率抽中狀元籤。第5順位之後則依據例行賽戰績倒序排列。首輪其餘非樂透順位與次輪順位皆依例行賽戰績倒序排列。

▲金州勇士瞄準今年選秀會，已跟有「全美最強後衛」之稱的阿庫夫（Darius Acuff Jr.）完成會面，預計將手中第11順位籤向上交易，以期順利選進這位天才球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士瞄準今年選秀會，已跟有「全美最強後衛」之稱的阿庫夫（Darius Acuff Jr.）完成會面，預計將手中第11順位籤向上交易，以期順利選進這位天才球員。（圖／美聯社／達志影像）
2026年NBA選秀大會矚目新星

本屆選秀大會的狀元籤由華盛頓巫師隊奪得。目前預測的頭號熱門人選已逐漸形成四大天王領跑的局面：

艾傑迪班查（AJ Dybantsa）：就讀於楊百翰大學（BYU），目前被各方權威球探評為2026年選秀的第一核心候選人。

達林皮特森（Darryn Peterson）：就讀於堪薩斯大學，具備極強的得分爆發力。

凱麥隆布瑟（Cameron Boozer）：就讀於杜克大學，展現出超越同齡人的成熟度。

迦勒威爾森（Caleb Wilson）：就讀於北卡羅來納大學，身材天賦極佳。

達里奧斯阿庫夫二世（Darius Acuff Jr.）：就讀於阿肯色大學，同樣在首輪前列的討論名單中。

▲2026 NBA樂透選秀抽籤結果，華盛頓巫師取得狀元。（圖／取自NBA X）
▲2026 NBA樂透選秀抽籤結果，華盛頓巫師取得狀元。（圖／取自NBA X）
2026年NBA選秀首輪完整順位

本屆首輪選秀順位有不少經歷過多方交易，最終順位如下：

順位 球隊 備註（選秀權來源）
1 華盛頓巫師 樂透抽籤狀元籤
2 猶他爵士  
3 曼菲斯灰熊  
4 芝加哥公牛  
5 洛杉磯快艇 來自印第安納溜馬
6 布魯克林籃網  
7 沙加緬度國王  
8 亞特蘭大老鷹 來自紐奧良鵜鶘
9 達拉斯獨行俠  
10 密爾瓦基公鹿  
11 金州勇士  
12 奧克拉荷馬雷霆 來自洛杉磯快艇
13 邁阿密熱火  
14 夏洛特黃蜂  
15 芝加哥公牛 來自波特蘭拓荒者
16 曼菲斯灰熊 來自鳳凰城太陽經奧蘭多魔術
17 奧克拉荷馬雷霆 來自費城76人
18 夏洛特黃蜂 來自奧蘭多魔術經鳳凰城太陽
19 多倫多暴龍  
20 聖安東尼奧馬刺 來自亞特蘭大老鷹
21 底特律活塞 來自明尼蘇達灰狼
22 費城76人 來自休士頓火箭經奧克拉荷馬雷霆
23 亞特蘭大老鷹 來自克里夫蘭騎士
24 紐約尼克  
25 洛杉磯湖人  
26 丹佛金塊  
27 波士頓塞爾提克  
28 明尼蘇達灰狼 來自底特律活塞
29 克里夫蘭騎士 來自聖安東尼奧馬刺經亞特蘭大老鷹
30 達拉斯獨行俠 來自奧克拉荷馬雷霆經華盛頓巫師與費城76人

▲ESPN透露目前效力於澳洲職籃的墨西哥好手洛佩茲（Karim Lopez）可能是金州勇士選秀目標之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲ESPN透露目前效力於澳洲職籃的墨西哥好手洛佩茲（Karim Lopez）可能是金州勇士選秀目標之一。（圖／美聯社／達志影像）

歷屆NBA選秀狀元

年分

球員

學校

選中球隊

2025

Cooper Flagg

Duke

Dallas Mavericks

2024

Zaccharie Risacher

JL Bourg (France)

Atlanta Hawks

2023

Victor Wembanyama

Metropolitans 92 (France)

San Antonio Spurs

2022

Paolo Banchero

Duke

Orlando Magic

2021

Cade Cunningham

Oklahoma State

Detroit Pistons

2020

Anthony Edwards

Georgia

Minnesota Timberwolves

2019

Zion Williamson

Duke

New Orleans Pelicans

2018

Deandre Ayton

Arizona

Phoenix Suns

2017

Markelle Fultz

Washington

Philadelphia 76ers

2016

Ben Simmons

LSU

Philadelphia 76ers

2015

Karl-Anthony Towns

Kentucky

Minnesota Timberwolves

2014

Andrew Wiggins

Kansas

Cleveland Cavaliers

2013

Anthony Bennett

UNLV

Cleveland Cavaliers

2012

Anthony Davis

Kentucky

New Orleans Hornets

2011

Kyrie Irving

Duke

Cleveland Cavaliers

2010

John Wall

Kentucky

Washington Wizards

2009

Blake Griffin

Oklahoma

Los Angeles Clippers

2008

Derrick Rose

Memphis

Chicago Bulls

2007

Greg Oden

OhioState

Portland Trail Blazers

2006

Andrea Bargnani

Benetton Treviso (Italy)

Toronto Raptors

2005

Andrew Bogut

Utah

Milwaukee Bucks

2004

Dwight Howard

SACA Atlanta

Orlando Magic

2003

LeBron James

St.Vincent-St.Mary

Cleveland Cavaliers

2002

Yao Ming

Shanghai Sharks

Houston Rockets

2001

Kwame Brown

Glynn Academy (Georgia)

Washington Wizards

2000

Kenyon Martin

Cincinnati

New Jersey Nets

1999

Elton Brand

Duke

Chicago Bulls

1998

Michael Olowokandi

Pacific

Los Angeles Clippers

1997

Tim Duncan

Wake Forest

San Antonio Spurs

1996

Allen Iverson

Georgetown

Philadelphia 76ers

1995

Joe Smith

Maryland

Golden State Warriors

1994

Glenn Robinson

Purdue

Milwaukee Bucks

1993

Chris Webber

Michigan

Orlando Magic

1992

Shaquille O’ Neal

LSU

Orlando Magic

1991

Larry Johnson

UNLV

Charlotte Hornets

1990

Derrick Coleman

Syracuse

New Jersey Nets

1989

Pervis Ellison

Louisville

Sacramento Kings

1988

Danny Manning

Kansas

Los Angeles Clippers

1987

David Robinson

Navy

San Antonio Spurs

1986

Brad Daugherty

North Carolina

Cleveland Cavaliers

1985

Patrick Ewing

Georgetown

New York Knicks

1984

Hakeem Olajuwon

Houston

Houston Rockets

1983

Ralph Sampson

Virginia

Houston Rockets

1982

James Worthy

North Carolina

Los Angeles Lakers

1981

Mark Aguirre

DePaul

Dallas Mavericks

1980

Joe Barry Carroll

Purdue

Golden State Warriors

1979

Magic Johnson

Michigan State

Los Angeles Lakers

1978

Mychal Thompson

Minnesota

Portland Trail Blazers

1977

Kent Benson

Indiana

Milwaukee Bucks

1976

John Lucas

Maryland

Houston Rockets

1975

David Thompson

North Carolina State

Atlanta Hawks

1974

Bill Walton

UCLA

Portland Trail Blazers

1973

Doug Collins

Illinois State

Philadelphia 76ers

1972

LaRue Martin

Loyola

Portland Trail Blazers

1971

Austin Carr

Notre Dame

Cleveland Cavaliers

1970

Bob Lanier

St. Bonaventure

Detroit Pistons

1969

Kareem Abdul-Jabbar

UCLA

Milwaukee Bucks

1968

Elvin Hayes

Houston

San Diego Rockets

1967

Jimmy Walker

Providence

Detroit Pistons

1966

Cazzie Russell

Michigan

New York Knicks

1965

Fred Hetzel

Davidson

San Francisco Warriors

1964

Jim Barnes

Texas Western

New York Knicks

1963

Art Heyman

Duke

New York Knicks

1962

Bill McGill

Utah

Chicago Zephyrs

1961

Walt Bellamy

Indiana

Chicago Zephyrs

1960

Oscar Robertson

Cincinnati

Cincinnati Royals

1959

Bob Boozer

Kansas State

Cincinnati Royals

1958

Elgin Baylor

Seattle

Minneapolis Lakers

1957

Hot Rod Hundley

WestVirginia

Cincinnati Royals

1956

Si Green

Duquesne

Rochester Royals

1955

Dick Ricketts

Duquesne

St. Louis Hawks

1954

Frank Selvy

Furman

Baltimore Bullets

1953

Ray Felix

Manchester (ABL)

Baltimore Bullets

1952

Mark Workman

West Virginia

Milwaukee Hawks

1951

Gene Melchiorre

Bradley

Baltimore Hawks

1950

Chuck Share

Bowling Green

Boston Celtics

1949

Howie Shannon

Kansas State

Providence Steam Rollers

1948

Andy Tonkovich

Marshall

Providence Steam Rollers

1947

Clifton McNeeley

Texas Wesleyan

Pittsburgh Ironmen
▲根據《The Ringer》報導，湖人高層已開始將目光投向休賽季的補強，計畫透過選秀鎖定佛羅里達大學的帥哥明星前鋒霍夫（Thomas Haugh），以填補長期積弱不振的禁區戰力。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《The Ringer》報導，湖人高層已開始將目光投向休賽季的補強，計畫透過選秀鎖定佛羅里達大學的帥哥明星前鋒霍夫（Thomas Haugh），以填補長期積弱不振的禁區戰力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA選秀趣聞

自1947年以來，NBA誕生了無數名噪一時的選秀狀元。近年的狀元包含2025年的弗拉格（Cooper Flagg，達拉斯獨行俠）、2024年的里薩謝（Zaccharie Risacher，亞特蘭大老鷹）以及2023年的文班亞馬（Victor Wembanyama，聖安東尼奧馬刺）。

歷史上關於狀元有以下幾個有趣數據

📍1.狀元出身的MVP得主

歷史上共有11位選秀狀元最終成功問鼎年度最高榮譽MVP（值得注意的是，歷史上從未有球員在菜鳥球季奪得MVP）：

🏀奧斯卡羅伯森（1960年狀元，1963-64賽季奪得MVP）

🏀卡里姆阿布都-賈霸（1969年狀元，曾獲6次MVP）

🏀比爾華頓（1974年狀元，1977-78賽季奪得MVP）

🏀魔術強森（1979年狀元，曾獲3次MVP）

🏀哈基姆歐拉朱萬（1984年狀元，1993-94賽季奪得MVP）

🏀大衛羅賓森（1987年狀元，1994-95賽季奪得MVP）

🏀沙奎爾歐尼爾（1992年狀元，1999-00賽季奪得MVP）

🏀艾倫艾佛森（1996年狀元，2000-01賽季奪得MVP）

🏀蒂姆鄧肯（1997年狀元，曾獲2次MVP）

🏀勒布朗詹姆斯（2003年狀元，曾獲4次MVP）

🏀德里克羅斯（2008年狀元，2010-11賽季奪得MVP）

▲根據《Bleacher Report》最新選秀預測與球探報告顯示，勇士隊目前正密切觀察阿拉巴馬大學的爆發型後衛拉巴隆·菲隆二世（Labaron Philon Jr.）。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《Bleacher Report》最新選秀預測與球探報告顯示，勇士隊目前正密切觀察阿拉巴馬大學的爆發型後衛拉巴隆·菲隆二世（Labaron Philon Jr.）。（圖／美聯社／達志影像）
📍2.誰是歷史最強狀元？

若以「MVP獎項」和「總冠軍數量」作為評選標準，歷史最強狀元不外乎在以下幾位傳奇中競爭：

🏀卡里姆阿布都-賈霸（6座總冠軍、5次MVP）

🏀勒布朗詹姆斯（4座總冠軍、4次MVP）

🏀魔術強森（5座總冠軍、3次MVP）

🏀蒂姆鄧肯（5座總冠軍、2次MVP）

🏀沙奎爾歐尼爾（4座總冠軍、1次MVP）

📍3.誰是歷史最令人遺憾的「水貨狀元」？

公認最具爭議的歷史水貨狀元為2013年由克里夫蘭騎士隊選中的安東尼班奈特（Anthony Bennett）。他生涯在4支球隊共151場比賽中僅先發過4場，場均只有4.4分與3.1籃板。更讓人不勝唏噓的是，他在當年選秀順位上足足領先了後來的2次MVP得主「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）多達14個順位。此外，歷史上著名的傷病或低預期狀元還包含2007年的格雷格奧登、2001年的布朗（Kwame Brown）、1998年的歐羅伍坎迪（Michael Olowokandi）以及1972年的拉魯馬丁（LaRue Martin）。

NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛

為徹底解決近年來屢禁不止的球隊「擺爛（Tanking）」問題，NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）強勢推動的選秀抽籤改革方案已於2026年5月底獲NBA董事會正式通過，並預計將於2027年選秀大會起全面實施。這套被稱為「3-2-1抽籤制」的全新改革，首度打破傳統，將參與樂透抽籤的球隊從14支擴大至16支，並史無前例地針對戰績墊底的球隊祭出懲罰機制。

根據新版規則，全聯盟例行賽戰績最差的3支球隊將落入所謂的「降級區」，他們獲得的幸運彩球數將被扣減至2顆，抽中狀元籤的機率大幅降至5.4%（原制為14%）。相反地，戰績倒數第4至第10名的球隊將各獲得3顆彩球，以8.1%的機率躍升為最容易抽中狀元的族群。此外，附加賽機制也首次被納入抽籤權重：以第9和第10種子進入附加賽的球隊將各獲2顆彩球（5.4%），而在第7與第8種子附加賽中落敗的球隊則各獲1顆彩球（2.7%）。此制度預計將試行至2029年，旨在徹底消滅球隊為了爭奪前段順位而刻意輸球的誘因，還給球迷更公平具競爭性的例行賽季。

▲▲NBA正式通過「3-2-1」選秀樂透改革，未來戰績最差的3支球隊不再享有最高狀元籤機率，倒數第4至第10名球隊反而擁有更高的中籤機會，聯盟希望藉此降低刻意擺爛的誘因。（圖／路透／達志影像）
▲▲NBA正式通過「3-2-1」選秀樂透改革，未來戰績最差的3支球隊不再享有最高狀元籤機率，倒數第4至第10名球隊反而擁有更高的中籤機會，聯盟希望藉此降低刻意擺爛的誘因。（圖／路透／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...