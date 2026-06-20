📍2026年NBA選秀大會基本資訊
📍2026年NBA選秀大會
📍2026年NBA選秀首輪完整順位
📍歷屆NBA選秀狀元
📍NBA選秀趣聞
📍NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛
選秀時間：
第一輪：2026年6月23日（週二）晚上8點（美東時間）
第二輪：2026年6月24日（週三）晚上8點（美東時間）
選秀地點：紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）
轉播平台：ESPN與ABC（首輪）、ESPN（次輪）
選秀規則簡述：前4順位由14支未進入季後賽的球隊透過樂透抽籤決定，戰績最差的前3支球隊各有14%的機率抽中狀元籤。第5順位之後則依據例行賽戰績倒序排列。首輪其餘非樂透順位與次輪順位皆依例行賽戰績倒序排列。
本屆選秀大會的狀元籤由華盛頓巫師隊奪得。目前預測的頭號熱門人選已逐漸形成四大天王領跑的局面：
艾傑迪班查（AJ Dybantsa）：就讀於楊百翰大學（BYU），目前被各方權威球探評為2026年選秀的第一核心候選人。
達林皮特森（Darryn Peterson）：就讀於堪薩斯大學，具備極強的得分爆發力。
凱麥隆布瑟（Cameron Boozer）：就讀於杜克大學，展現出超越同齡人的成熟度。
迦勒威爾森（Caleb Wilson）：就讀於北卡羅來納大學，身材天賦極佳。
達里奧斯阿庫夫二世（Darius Acuff Jr.）：就讀於阿肯色大學，同樣在首輪前列的討論名單中。
本屆首輪選秀順位有不少經歷過多方交易，最終順位如下：
|順位
|球隊
|備註（選秀權來源）
|1
|華盛頓巫師
|樂透抽籤狀元籤
|2
|猶他爵士
|3
|曼菲斯灰熊
|4
|芝加哥公牛
|5
|洛杉磯快艇
|來自印第安納溜馬
|6
|布魯克林籃網
|7
|沙加緬度國王
|8
|亞特蘭大老鷹
|來自紐奧良鵜鶘
|9
|達拉斯獨行俠
|10
|密爾瓦基公鹿
|11
|金州勇士
|12
|奧克拉荷馬雷霆
|來自洛杉磯快艇
|13
|邁阿密熱火
|14
|夏洛特黃蜂
|15
|芝加哥公牛
|來自波特蘭拓荒者
|16
|曼菲斯灰熊
|來自鳳凰城太陽經奧蘭多魔術
|17
|奧克拉荷馬雷霆
|來自費城76人
|18
|夏洛特黃蜂
|來自奧蘭多魔術經鳳凰城太陽
|19
|多倫多暴龍
|20
|聖安東尼奧馬刺
|來自亞特蘭大老鷹
|21
|底特律活塞
|來自明尼蘇達灰狼
|22
|費城76人
|來自休士頓火箭經奧克拉荷馬雷霆
|23
|亞特蘭大老鷹
|來自克里夫蘭騎士
|24
|紐約尼克
|25
|洛杉磯湖人
|26
|丹佛金塊
|27
|波士頓塞爾提克
|28
|明尼蘇達灰狼
|來自底特律活塞
|29
|克里夫蘭騎士
|來自聖安東尼奧馬刺經亞特蘭大老鷹
|30
|達拉斯獨行俠
|來自奧克拉荷馬雷霆經華盛頓巫師與費城76人
|
年分
|
球員
|
學校
|
選中球隊
|
2025
|
Cooper Flagg
|
Duke
|
Dallas Mavericks
|
2024
|
Zaccharie Risacher
|
JL Bourg (France)
|
Atlanta Hawks
|
2023
|
Victor Wembanyama
|
Metropolitans 92 (France)
|
San Antonio Spurs
|
2022
|
Paolo Banchero
|
Duke
|
Orlando Magic
|
2021
|
Cade Cunningham
|
Oklahoma State
|
Detroit Pistons
|
2020
|
Anthony Edwards
|
Georgia
|
Minnesota Timberwolves
|
2019
|
Zion Williamson
|
Duke
|
New Orleans Pelicans
|
2018
|
Deandre Ayton
|
Arizona
|
Phoenix Suns
|
2017
|
Markelle Fultz
|
Washington
|
Philadelphia 76ers
|
2016
|
Ben Simmons
|
LSU
|
Philadelphia 76ers
|
2015
|
Karl-Anthony Towns
|
Kentucky
|
Minnesota Timberwolves
|
2014
|
Andrew Wiggins
|
Kansas
|
Cleveland Cavaliers
|
2013
|
Anthony Bennett
|
UNLV
|
Cleveland Cavaliers
|
2012
|
Anthony Davis
|
Kentucky
|
New Orleans Hornets
|
2011
|
Kyrie Irving
|
Duke
|
Cleveland Cavaliers
|
2010
|
John Wall
|
Kentucky
|
Washington Wizards
|
2009
|
Blake Griffin
|
Oklahoma
|
Los Angeles Clippers
|
2008
|
Derrick Rose
|
Memphis
|
Chicago Bulls
|
2007
|
Greg Oden
|
OhioState
|
Portland Trail Blazers
|
2006
|
Andrea Bargnani
|
Benetton Treviso (Italy)
|
Toronto Raptors
|
2005
|
Andrew Bogut
|
Utah
|
Milwaukee Bucks
|
2004
|
Dwight Howard
|
SACA Atlanta
|
Orlando Magic
|
2003
|
LeBron James
|
St.Vincent-St.Mary
|
Cleveland Cavaliers
|
2002
|
Yao Ming
|
Shanghai Sharks
|
Houston Rockets
|
2001
|
Kwame Brown
|
Glynn Academy (Georgia)
|
Washington Wizards
|
2000
|
Kenyon Martin
|
Cincinnati
|
New Jersey Nets
|
1999
|
Elton Brand
|
Duke
|
Chicago Bulls
|
1998
|
Michael Olowokandi
|
Pacific
|
Los Angeles Clippers
|
1997
|
Tim Duncan
|
Wake Forest
|
San Antonio Spurs
|
1996
|
Allen Iverson
|
Georgetown
|
Philadelphia 76ers
|
1995
|
Joe Smith
|
Maryland
|
Golden State Warriors
|
1994
|
Glenn Robinson
|
Purdue
|
Milwaukee Bucks
|
1993
|
Chris Webber
|
Michigan
|
Orlando Magic
|
1992
|
Shaquille O’ Neal
|
LSU
|
Orlando Magic
|
1991
|
Larry Johnson
|
UNLV
|
Charlotte Hornets
|
1990
|
Derrick Coleman
|
Syracuse
|
New Jersey Nets
|
1989
|
Pervis Ellison
|
Louisville
|
Sacramento Kings
|
1988
|
Danny Manning
|
Kansas
|
Los Angeles Clippers
|
1987
|
David Robinson
|
Navy
|
San Antonio Spurs
|
1986
|
Brad Daugherty
|
North Carolina
|
Cleveland Cavaliers
|
1985
|
Patrick Ewing
|
Georgetown
|
New York Knicks
|
1984
|
Hakeem Olajuwon
|
Houston
|
Houston Rockets
|
1983
|
Ralph Sampson
|
Virginia
|
Houston Rockets
|
1982
|
James Worthy
|
North Carolina
|
Los Angeles Lakers
|
1981
|
Mark Aguirre
|
DePaul
|
Dallas Mavericks
|
1980
|
Joe Barry Carroll
|
Purdue
|
Golden State Warriors
|
1979
|
Magic Johnson
|
Michigan State
|
Los Angeles Lakers
|
1978
|
Mychal Thompson
|
Minnesota
|
Portland Trail Blazers
|
1977
|
Kent Benson
|
Indiana
|
Milwaukee Bucks
|
1976
|
John Lucas
|
Maryland
|
Houston Rockets
|
1975
|
David Thompson
|
North Carolina State
|
Atlanta Hawks
|
1974
|
Bill Walton
|
UCLA
|
Portland Trail Blazers
|
1973
|
Doug Collins
|
Illinois State
|
Philadelphia 76ers
|
1972
|
LaRue Martin
|
Loyola
|
Portland Trail Blazers
|
1971
|
Austin Carr
|
Notre Dame
|
Cleveland Cavaliers
|
1970
|
Bob Lanier
|
St. Bonaventure
|
Detroit Pistons
|
1969
|
Kareem Abdul-Jabbar
|
UCLA
|
Milwaukee Bucks
|
1968
|
Elvin Hayes
|
Houston
|
San Diego Rockets
|
1967
|
Jimmy Walker
|
Providence
|
Detroit Pistons
|
1966
|
Cazzie Russell
|
Michigan
|
New York Knicks
|
1965
|
Fred Hetzel
|
Davidson
|
San Francisco Warriors
|
1964
|
Jim Barnes
|
Texas Western
|
New York Knicks
|
1963
|
Art Heyman
|
Duke
|
New York Knicks
|
1962
|
Bill McGill
|
Utah
|
Chicago Zephyrs
|
1961
|
Walt Bellamy
|
Indiana
|
Chicago Zephyrs
|
1960
|
Oscar Robertson
|
Cincinnati
|
Cincinnati Royals
|
1959
|
Bob Boozer
|
Kansas State
|
Cincinnati Royals
|
1958
|
Elgin Baylor
|
Seattle
|
Minneapolis Lakers
|
1957
|
Hot Rod Hundley
|
WestVirginia
|
Cincinnati Royals
|
1956
|
Si Green
|
Duquesne
|
Rochester Royals
|
1955
|
Dick Ricketts
|
Duquesne
|
St. Louis Hawks
|
1954
|
Frank Selvy
|
Furman
|
Baltimore Bullets
|
1953
|
Ray Felix
|
Manchester (ABL)
|
Baltimore Bullets
|
1952
|
Mark Workman
|
West Virginia
|
Milwaukee Hawks
|
1951
|
Gene Melchiorre
|
Bradley
|
Baltimore Hawks
|
1950
|
Chuck Share
|
Bowling Green
|
Boston Celtics
|
1949
|
Howie Shannon
|
Kansas State
|
Providence Steam Rollers
|
1948
|
Andy Tonkovich
|
Marshall
|
Providence Steam Rollers
|
1947
|
Clifton McNeeley
|
Texas Wesleyan
|
Pittsburgh Ironmen
自1947年以來，NBA誕生了無數名噪一時的選秀狀元。近年的狀元包含2025年的弗拉格（Cooper Flagg，達拉斯獨行俠）、2024年的里薩謝（Zaccharie Risacher，亞特蘭大老鷹）以及2023年的文班亞馬（Victor Wembanyama，聖安東尼奧馬刺）。
歷史上關於狀元有以下幾個有趣數據
📍1.狀元出身的MVP得主
歷史上共有11位選秀狀元最終成功問鼎年度最高榮譽MVP（值得注意的是，歷史上從未有球員在菜鳥球季奪得MVP）：
🏀奧斯卡羅伯森（1960年狀元，1963-64賽季奪得MVP）
🏀卡里姆阿布都-賈霸（1969年狀元，曾獲6次MVP）
🏀比爾華頓（1974年狀元，1977-78賽季奪得MVP）
🏀魔術強森（1979年狀元，曾獲3次MVP）
🏀哈基姆歐拉朱萬（1984年狀元，1993-94賽季奪得MVP）
🏀大衛羅賓森（1987年狀元，1994-95賽季奪得MVP）
🏀沙奎爾歐尼爾（1992年狀元，1999-00賽季奪得MVP）
🏀艾倫艾佛森（1996年狀元，2000-01賽季奪得MVP）
🏀蒂姆鄧肯（1997年狀元，曾獲2次MVP）
🏀勒布朗詹姆斯（2003年狀元，曾獲4次MVP）
🏀德里克羅斯（2008年狀元，2010-11賽季奪得MVP）
若以「MVP獎項」和「總冠軍數量」作為評選標準，歷史最強狀元不外乎在以下幾位傳奇中競爭：
🏀卡里姆阿布都-賈霸（6座總冠軍、5次MVP）
🏀勒布朗詹姆斯（4座總冠軍、4次MVP）
🏀魔術強森（5座總冠軍、3次MVP）
🏀蒂姆鄧肯（5座總冠軍、2次MVP）
🏀沙奎爾歐尼爾（4座總冠軍、1次MVP）
📍3.誰是歷史最令人遺憾的「水貨狀元」？
公認最具爭議的歷史水貨狀元為2013年由克里夫蘭騎士隊選中的安東尼班奈特（Anthony Bennett）。他生涯在4支球隊共151場比賽中僅先發過4場，場均只有4.4分與3.1籃板。更讓人不勝唏噓的是，他在當年選秀順位上足足領先了後來的2次MVP得主「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）多達14個順位。此外，歷史上著名的傷病或低預期狀元還包含2007年的格雷格奧登、2001年的布朗（Kwame Brown）、1998年的歐羅伍坎迪（Michael Olowokandi）以及1972年的拉魯馬丁（LaRue Martin）。
NBA選秀新規則：聯盟杜絕擺爛
為徹底解決近年來屢禁不止的球隊「擺爛（Tanking）」問題，NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）強勢推動的選秀抽籤改革方案已於2026年5月底獲NBA董事會正式通過，並預計將於2027年選秀大會起全面實施。這套被稱為「3-2-1抽籤制」的全新改革，首度打破傳統，將參與樂透抽籤的球隊從14支擴大至16支，並史無前例地針對戰績墊底的球隊祭出懲罰機制。
根據新版規則，全聯盟例行賽戰績最差的3支球隊將落入所謂的「降級區」，他們獲得的幸運彩球數將被扣減至2顆，抽中狀元籤的機率大幅降至5.4%（原制為14%）。相反地，戰績倒數第4至第10名的球隊將各獲得3顆彩球，以8.1%的機率躍升為最容易抽中狀元的族群。此外，附加賽機制也首次被納入抽籤權重：以第9和第10種子進入附加賽的球隊將各獲2顆彩球（5.4%），而在第7與第8種子附加賽中落敗的球隊則各獲1顆彩球（2.7%）。此制度預計將試行至2029年，旨在徹底消滅球隊為了爭奪前段順位而刻意輸球的誘因，還給球迷更公平具競爭性的例行賽季。