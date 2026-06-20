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▲許志豪（如圖）透露，舉辦這場演唱會最大的心願，就是祈求家中長輩與母親平安健康，並將歌曲《媽媽請你不通疼》獻給母親。（圖／三立藝能中心x寬宏藝術提供）

許志豪於昨(19)日在華山Legacy舉辦個人首場演唱會《拜託你來》讚聲演唱會，現場眾星雲集，包括許效舜、王彩樺、寶媽、佩甄等藝人都特地到場支持。演唱會亮點莫過於找來葉璦菱、康康及于美人擔任來賓，三人情義相挺，沒錢還跑來；康康也提及曾遭詐騙損失500萬元的往事，幽默自嘲：「還好是騙財而已，好險沒有被騙色。」許志豪昨晚舉辦首場個唱，不僅帶來多首好歌，演唱會更驚喜不斷，他介紹嘉賓時，先提到天后葉璦菱，故意賣關子笑說：「不可能啦，我怎麼可能請得動她！」沒想到話才剛說完，葉璦菱竟突然現身，讓全場瞬間陷入瘋狂。葉璦菱不但獻唱助陣，更邀來康康與于美人一起同歡，三人在台上帶來部落神曲〈我心已打烊〉，掀起當晚最大高潮。看到三位重量級嘉賓站上舞台，許志豪感動地說：「掌聲給我三位大來賓鼓勵一下！」葉璦菱則發揮一貫的幽默笑說：「許志豪算是有人情，不然我怎麼會沒錢還跑來。」這讓一旁的康康聽了立刻接話：「蛤？今天沒錢喔？下次坐在這邊的藝人朋友，明年要開演唱會記得要說沒空。」提到酬勞，康康也忍不住提起自己曾遭詐騙、損失500萬元的往事，他自嘲說：「還好是騙財而已，好險沒有被騙色。」一句話逗得全場大笑。此外，看到許效舜、王彩樺、寶媽、佩甄等藝人都坐在台下，康康再度開玩笑表示：「一個人包100張票，7個人就700張了，怎麼那麼好。」讓許志豪笑回：「你怎麼來給我漏氣。」在台上不斷互虧展現好交情。演唱會尾聲，氣氛轉為溫馨感人，許志豪談起母親，坦言是他這輩子最愛的人，兩年前媽媽身體出現狀況，卻始終不願讓家人擔心，即使面對治療與挑戰，也從未喊過苦，當他介紹母親現身舞台時，全場觀眾紛紛起立鼓掌。許志豪透露，舉辦這場演唱會最大的心願，就是祈求家中長輩與母親平安健康，並將歌曲《媽媽請你不通疼》獻給母親，藉此傳達最深的感謝與祝福，讓眾人聽了感動。