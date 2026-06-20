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▲下午4時30分登場的「陸上龍舟破風大賽」，讓民眾以趣味競賽方式感受端午節慶氛圍。（圖／水里鄉公所提供）

▲水里鄉透過「神火水里」，成功打造具地方特色的夏季品牌活動，展現水里溪水岸景觀魅力。（圖／水里鄉公所提供）

迎接端午連假，南投縣水里鄉公所19日晚間舉辦「2026水里溪上藝術節－神火水里」，首度在水里溪打造水上表演舞台，邀請國際知名「即將成真火舞團」帶來大型火舞演出，結合火焰藝術、水岸景觀與燈光效果，為端午節增添不同於傳統節慶的新型態藝文體驗。活動於晚間6時30分展開，演出團隊「即將成真火舞團」曾參與《美國達人秀》、《法國達人秀》及《英國達人秀》等國際節目，以高難度火舞特技及創新表演形式受到矚目。此次受邀至水里演出，並首度挑戰於溪流上的水上舞台展演，成為活動最大亮點。除了晚間火舞秀，活動自下午4時30分起即安排「陸上龍舟破風大賽」，讓民眾以趣味競賽方式感受端午節慶氛圍；現場同步規劃特色美食市集，提供在地及特色餐飲選擇，遊客邊逛邊品嚐美食，歡度端午佳節。主辦單位另準備端午節傳統文化象徵的限量「午時水」，吸引許多民眾免費索取，藉此傳遞祈福納財的節慶意涵。水里鄉長葉銘豐表示，鄉公所近年積極結合地方觀光、文化藝術與節慶活動提升水里鄉品牌，此次透過「神火水里」打造具地方特色的夏季品牌活動，展現水里溪水岸景觀魅力，也讓更多民眾認識水里的觀光資源與人文特色。相關活動資訊可至「水里鄉公所」及「五寶帶你遊水里」臉書粉絲專頁查詢。