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2026 年LEXAR TPBL新人選秀會將於7月16日（四）傍晚五點正式登場，地點訂於台北101 THE ONE舉行。本屆選秀報名期間為6月22日至6月29日，聯盟誠摯邀請具潛力之籃球好手踴躍報名，挑戰職業舞台，開啟嶄新篇章。報名名單將於6月30日正式公告，所有通過資格審核之球員將進入選秀池，等待各球團於選秀會當日進行遴選，爭取踏上職業賽場的機會。本屆選秀順序依照2025-26賽季例行賽成績排名與季後賽晉級狀況排序如下：未晉級季後賽的高雄全家海神與臺北台新戰神取得前兩順位，新北中信特攻於挑戰賽止步，為第三順位。季後賽首輪淘汰之隊伍依據例行賽成績，分別由新竹御嵿攻城獅與桃園台啤永豐雲豹取得第四與第五順位。亞軍新北國王為第六順位，總冠軍福爾摩沙夢想家則為第七順位。各隊將依此順位進行輪流選拔，補強戰力、布局未來。選秀制度維持輪流選拔制，當單輪所有球團完成選擇或選擇放棄後，方進入下一輪；若球團於該輪放棄選秀權，將不得參與該輪後續選秀。當所有球團完成選擇或全數放棄選秀權後，選秀程序即告結束。有意報名者須依聯盟規定填寫報名表並備妥相關文件，於期限內完成申請。完整選秀辦法及相關資訊，請參閱TPBL官方網站。