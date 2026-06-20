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▲金城武（右）和周迅（左）在《如果·愛》裡有曲折的感情對手戲。（圖／翻攝自IMDb）

系列活動，提到20年前引起話題的歌舞名作《如果·愛》，是跟金城武的首度合作，表示他是男主角的第一人選，從他年輕的時候就已經覺得，當時的偶像帥哥很少有跟他一樣，連男生都覺得好看。



《如果·愛》中金城武扮演紅牌男星，將與當紅的周迅合演一部歌舞片，尷尬的是兩人曾是舊情人，而該片的導演張學友則是周迅的現任伴侶，彼此之間的恩怨情仇也逐漸爆發。陳可辛對於金城武與周迅，到現在都還很有感觸。他其實早就很想跟金城武合作，因為自認不擅長描繪20多歲的年輕人，特別等到金城武過了30歲，趕快寫了《如果·愛》的角色，找他主演，彼此從這次攜手之後就變成好朋友。



▲周迅被《如果·愛》導演陳可辛認為，不管是當年還是現在年過半百，都一樣單純天真、戀愛腦。（圖／翻攝自IMDb） 周迅單純、天真又戀愛腦 陳可辛感嘆她到現在一樣沒變



至於周迅，陳可辛是認為她應該要在和金城武到別的那一幕，演得更加絕情，原先陳可辛想像中《如果·愛》的女主角應該要有蛇蠍美人的感覺，周迅卻太過戀愛腦，始終很不下心撇過頭、不瞧金城武，就算跟她講了，她還是就會回頭看著金城武，更問道：「為什麼不能這麼愛他？」讓陳可辛感到無奈，只好隨她發揮。



陳可辛笑稱跟周迅認識21年，覺得她到現在儘管已年過半百，還是太單純天真兼戀愛腦。陳可辛本以為現在的周迅已經有了很多經歷，結果最近和她聊到《如果·愛》的這一幕，她竟然還是單純、天真、戀愛腦如故，讓陳可辛也不禁嘆道：「我真的是服了她了。」



▲陳可辛過了20年再回顧《如果·愛》，還是對男女主角很有感觸。（圖／滾動工作室提供）



已經淡出公眾眼前多時的混血男神金城武，去年雖然有新的廣告，以及殺青了8年的電影《風林火山》終於推出上映，他本身卻沒有公開露面做宣傳，近況依然受到各方好奇。曾與他合作《如果·愛》、《投名狀》、《武俠》等片的名導陳可辛，認為他的魅力男女通殺，是帥到連男生都會覺得「就算女友被他搶走都無話可說」，只能乖乖認命的那種程度。儘管金城武今年10月上旬就要過53歲生日，仍被視為超級男神，就算新生代的觀眾也不得不讚嘆他的帥氣外表，罕有匹敵。曾兩度獲得金馬獎最佳導演的陳可辛，近日出席香港電影資料館「星級影談」