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歐巴馬指責川普當年退出核協議

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近日受訪表示，他樂見美國與伊朗達成停火協議，但示警經過數月的軍事衝突後，伊朗核問題現在的狀況比以前更糟糕，美國反而處於更加弱勢的位置。綜合外媒報導，歐巴馬接受《NBC》節目採訪評論伊朗戰爭，稱對停火表示歡迎，「我很高興看到停火，我希望停火能夠維持下去。」但歐巴馬也質疑這場戰爭最終的成果，是否足以證明其代價合理。歐巴馬表示，對伊朗發動戰爭沒有解決任何問題，「我們打完了一場戰爭，花費了數十億美元，給我們的軍隊帶來了巨大的壓力」。然而，歐巴馬認為，「美國現在似乎又回到了戰爭前的狀態，甚至可能比以前更糟一些」。歐巴馬強調，在他任期內美國與伊朗於2015年達成核協議，當時德黑蘭就很明確承諾「不會發展核武」，但川普在他第一任總統任期時宣布退出協議，理由是該協議無法從根本上阻止伊朗的核野心。歐巴馬表示，「美國退出核協議，反而讓伊朗發展了更多核能力」。而在美國與伊朗最新簽署的諒解備忘錄中，伊朗也只是重申不會發展核武而已。