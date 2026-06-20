一年一度端午節除了放假之外，公司有沒有額外發獎金也是許多人在意的重要事項！不過，近期就有保全抱怨，公司端午節發放紅包，裡面卻只放著6000元現金，讓他直呼：「也太沒良心、太小氣了」，沒想到貼文曝光後，立刻從抱怨文變成炫耀文，一堆上班族根本沒拿到一毛錢，而目前台灣三節禮金行情也曝光了！
端午節領到6千元禮金！保全抱怨變炫耀文
一名網友在Threads表示，公司今年端午節發放6000元獎金，並曬出寫著保全業的紅包袋，直呼「太沒良心了我們公司，端午節才發6000元，也太小氣了」。原PO本以為能獲得認同，卻沒想到貼文風向直接大逆轉，直接讓留言區轉變成抱怨大會。
許多上班族立刻指出，6000元三節獎金已經優於許多企業水準，紛紛留言表示，「不然我拿6顆粽子跟你換6000」、「還不知足，我連1塊都沒有」、「500禮券跟你換6000元」、「這6000元已經打趴一大半勞工基層了」、「保全業居然有，還比傳產高，大贏我們公司了」、「6000叫小氣？要知足了」、「我們公司只發百貨禮券」。
端午節禮金行情曝光！能拿錢已是前段班
事實上，包含端午禮金在內的三節獎金，在台灣現行法規當中，並非法定給與範疇，所以發放金額沒有硬規定，完全取決企業本身文化與當前財務狀況。
以一般中小企業來說，三節獎金可能不發放，或從500元至3000元不等；大型企業或上市公司則比較常見是給予1200元至5000元；如果是發展夠好的科技業公司，很可能一次發放數月薪水作為三節獎金，而護國神山台積電也都慣例於端午節連假前向員工發出第一季分紅，拿到的金額也是一般上班族難以想像的驚人高額。
除此之外，還有不少企業會改以禮券、電子禮品卡或禮盒代替禮金；例如，端午節發粽子或百貨禮券、中秋節發月餅等，以實體有價物品來取代現金。
綜觀這則貼文留言區，也有來自各行各業的勞工分享自身待遇，「居服員才2000元」、「公家單位只有2000元」、「上櫃公司也才1500元」、「幼兒園老師0元」，甚至也有許多是拿到粽子、禮券等，從事保全業的原PO拿到6千端午禮金，已經實屬位於前段班。
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一名網友在Threads表示，公司今年端午節發放6000元獎金，並曬出寫著保全業的紅包袋，直呼「太沒良心了我們公司，端午節才發6000元，也太小氣了」。原PO本以為能獲得認同，卻沒想到貼文風向直接大逆轉，直接讓留言區轉變成抱怨大會。
許多上班族立刻指出，6000元三節獎金已經優於許多企業水準，紛紛留言表示，「不然我拿6顆粽子跟你換6000」、「還不知足，我連1塊都沒有」、「500禮券跟你換6000元」、「這6000元已經打趴一大半勞工基層了」、「保全業居然有，還比傳產高，大贏我們公司了」、「6000叫小氣？要知足了」、「我們公司只發百貨禮券」。
事實上，包含端午禮金在內的三節獎金，在台灣現行法規當中，並非法定給與範疇，所以發放金額沒有硬規定，完全取決企業本身文化與當前財務狀況。
以一般中小企業來說，三節獎金可能不發放，或從500元至3000元不等；大型企業或上市公司則比較常見是給予1200元至5000元；如果是發展夠好的科技業公司，很可能一次發放數月薪水作為三節獎金，而護國神山台積電也都慣例於端午節連假前向員工發出第一季分紅，拿到的金額也是一般上班族難以想像的驚人高額。
綜觀這則貼文留言區，也有來自各行各業的勞工分享自身待遇，「居服員才2000元」、「公家單位只有2000元」、「上櫃公司也才1500元」、「幼兒園老師0元」，甚至也有許多是拿到粽子、禮券等，從事保全業的原PO拿到6千端午禮金，已經實屬位於前段班。