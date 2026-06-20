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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/21日本VS突尼西亞基本資訊

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 瑞典 1－0－0 5（1）、+4 3 2 日本 0－1－0 2（2）、0 1 3 荷蘭 0－1－0 2（2）、0 1 4 突尼西亞 0－0－1 1（5）、-4 0

📍日本VS突尼西亞戰力分析

▲2026世界盃，日本主力久保建英，在首戰交手荷蘭時，左膝受傷退場，第2戰交手突尼西亞的賽事基本上出場無望。（圖／美聯社／達志影像）

📍日本VS突尼西亞傷兵名單與預計先發

⚽日本預測先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 鈴木彩艷 Zion Suzuki 後衛 谷口彰悟 Shogo Taniguchi 後衛 渡邊剛 Tsuyoshi Watanabe 後衛 伊藤洋輝 Hiroki Ito 中場 鎌田大地 Yukinari Sugawara 中場 佐野海舟 Kaishu Sano 中場 中村敬斗 Ao Tanaka 中場 長友佑都 Yuto Nagatomo 中場 堂安律 Ritsu Doan 中場 前田大然 Ritsu Doan 前鋒 上田綺世 Ayase Ueda

⚽突尼西亞預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 沙馬赫 Abdelmouhib Chamakh 後衛 瓦萊里 Yan Valery 後衛 雷基克 Omar Rekik 後衛 塔勒比 Montassar Talbi 後衛 阿布迪 Ali Abdi 中場 斯希里 Ellyes Skhiri 中場 赫迪拉 Rani Khedira 中場 阿舒里 Elias Achouri 中場 梅傑布里 Hannibal Mejbri 中場 加爾比 Ismael Gharbi 前鋒 肖瓦特 Firas Chaouat

📍日本VS突尼西亞近期戰績

▲2026年世界盃，突尼西亞在小組賽首戰以1：5慘敗瑞典，總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）在第2戰交手日本前就「下課」。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃日本國家隊球員名單

📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單

📍2026世界盃F組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨04：00 荷蘭1：1日本 AT&T體育場／阿靈頓 6月15日（一） 早上10：00 瑞典5：1突尼西亞 BBVA體育場／瓜達魯佩 第2輪 6月21日（日） 凌晨01：00 荷蘭vs瑞典 NRG體育場／休士頓 6月21日（日） 中午12：00 突尼西亞vs日本 BBVA體育場／瓜達魯佩 第3輪 6月26日（五） 早上07：00 日本vs瑞典 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨07：00 突尼西亞vs荷蘭 堪薩斯市體育場／堪薩斯

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月21日F組第2輪開踢，「藍武士」日本在第1輪以 2：2 逼平強敵荷蘭，拿下1分積分，只要對突尼西亞拿下勝利，就能將晉級命運牢牢掌握在自己手中；相比之下，突尼西亞則陷入了全面危機，首戰以 1：5慘敗給瑞典，直接導致總教練薩拉穆奇（Sabri Lamouchi）打包走人。由臨時接掌兵符的瑞納爾（Herve Renard）領軍，期盼他能拯救球隊搖搖欲墜的世界盃之旅。。：日本VS突尼西亞（世界盃F組小組賽）：2026年6月21日中午12點（台灣時間）：BBVA體育場（瓜達魯佩）：科瓦奇（Istvan Kovacs，羅馬尼亞）總教練森保一目前最大的課題，是在與歐洲頂尖的荷蘭戰平後，如何將良好的臨場表現轉化為實質的勝場。日本隊本次陣中缺少了他們公認最優秀的王牌球員三笘薰，他因大腿傷勢抱憾缺席本屆世界盃，不過日本隊仍有足夠的頂級戰力能頂替他的空缺。曾在2022年卡達世界盃屢建奇功的大賽型球員堂安律，將在上田綺世身後伺機而動。面對哀兵作戰的突尼西亞，日本勢必要把握機會全力搶勝。首戰遭到瑞典血洗後，突尼西亞果斷換帥，由瑞納爾接任，最大的懸念在於，瑞納爾在短短幾天內能為球隊帶來多少改變。這位曾在2022年世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷的法國名帥，這次接下了一個近乎不可能的任務，在世界盃正賽期間重組一支分崩離析的突尼西亞，並設法延續他們的晉級希望。瑞納爾在準備這場關鍵大戰之際，陣中全體球員皆可聽候調度。外界預期他的第一個重大變革將會是戰術調整，改打傳統的4後衛陣型，以取代在對陣瑞典時被徹底打穿的3後衛防守結構。沙馬赫（Aymen Chamakh）將繼續坐鎮把守大門。雷基克（Omar Rekik）與塔勒比（Montassar Talbi）預計將出任中後衛核心，左右邊後衛則由瓦萊里（Yan Valery）與阿布迪（Ali Abdi）擔綱。斯希里（Ellyes Skhiri）與赫迪拉（Rani Khedira）將搭檔雙後腰，任務是破壞日本隊控球時的傳導節奏。梅傑布里（Hannibal Mejbri）則將突前出任進攻中場，扮演連結中場與進攻線的創造力紐帶。在對陣瑞典時替補登場的阿舒里（Elias Achouri）與加爾比（Ismael Gharbi）本場可望重返先發，負責拉開邊路寬度。至於最前線，則由曾在國家隊生涯攻入6球的肖瓦特（Firas Chaouat）領銜衝鋒，擔綱球隊的主要進攻箭頭。紅牌禁賽：無傷兵疑慮：久保建英（膝蓋傷勢）紅牌禁賽：無傷勢疑慮：無：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。首戰踢平荷蘭讓日本士氣更上一層樓，唯一的隱憂就是主力久保建英因傷無法出賽，期待板凳上陣的球員能夠補上戰力。：在經歷了首戰災難性的開門黑之後，突尼西亞迫切需要在此役做出強烈回應。在對陣瑞典時防線全面崩盤、狂丟 5球，這份糟糕的成績單也讓總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）在終場哨聲響起後立刻遭到解雇。新官上任的瑞納爾（Hervé Renard）目前面臨著巨大挑戰，他必須在極短時間內重拾這支瀕臨瓦解的球隊的信心。對陣日本全取3分不僅僅是突尼西亞的期望，更是想保有晉級淘汰賽一線生機的唯一生路。▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗▪️守門員：哈桑（Sabri Ben Hessen）、沙馬赫（Abdelmouhib Chamakh）、達門（Aymen Dahman）▪️後衛：阿布迪（Ali Abdi）、阿魯斯（Adem Arous）、哈米達（Mohomed Amine Ben Hamida）、布隆（Dylan Bronn）、奇哈維（Raed Chikhaoui）、內法蒂（Moutaz Neffati）、雷基克（Omar Rekik）、塔勒比（Montassar Talbi）、瓦萊里（Yan Valery）▪️中場：瓦內斯（Mortadha Ben Ouanes）斯利曼（Anis Ben Slimane）、加爾比（Ismael Gharbi）、赫迪拉（Rani Khedira）、馬哈茂德（Mohamed Hadj Mahmoud）、梅傑布里（Hannibal Mejbri）、斯希里（Ellyes Skhiri）▪️前鋒：阿舒里（Elias Achouri）、阿亞里（Khalil Ayari）、肖瓦特（Firas Chaouat）、埃盧米（Rayan Elloumi）、馬斯圖里（Hazem Mastouri）、薩阿德（Elias Saad）、托內克蒂（Sebastian Tounekti）