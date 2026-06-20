2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月21日F組第2輪開踢，「藍武士」日本在第1輪以 2：2 逼平強敵荷蘭，拿下1分積分，只要對突尼西亞拿下勝利，就能將晉級命運牢牢掌握在自己手中；相比之下，突尼西亞則陷入了全面危機，首戰以 1：5慘敗給瑞典，直接導致總教練薩拉穆奇（Sabri Lamouchi）打包走人。由臨時接掌兵符的瑞納爾（Herve Renard）領軍，期盼他能拯救球隊搖搖欲墜的世界盃之旅。。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組日本VS突尼西亞的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/21 日本VS突尼西亞基本資訊
📍2026世界盃F組戰績表
📍日本VS突尼西亞多戰力戰力分析
📍日本VS突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍日本VS突尼西亞多近期戰績
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/21日本VS突尼西亞基本資訊
📍比賽對戰：日本VS突尼西亞（世界盃F組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月21日中午12點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（瓜達魯佩）
📍主裁判：科瓦奇（Istvan Kovacs，羅馬尼亞）
📍2026世界盃F組戰績表
📍日本VS突尼西亞戰力分析
日本：總教練森保一目前最大的課題，是在與歐洲頂尖的荷蘭戰平後，如何將良好的臨場表現轉化為實質的勝場。日本隊本次陣中缺少了他們公認最優秀的王牌球員三笘薰，他因大腿傷勢抱憾缺席本屆世界盃，不過日本隊仍有足夠的頂級戰力能頂替他的空缺。
曾在2022年卡達世界盃屢建奇功的大賽型球員堂安律，將在上田綺世身後伺機而動。面對哀兵作戰的突尼西亞，日本勢必要把握機會全力搶勝。
突尼西亞：首戰遭到瑞典血洗後，突尼西亞果斷換帥，由瑞納爾接任，最大的懸念在於，瑞納爾在短短幾天內能為球隊帶來多少改變。這位曾在2022年世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷的法國名帥，這次接下了一個近乎不可能的任務，在世界盃正賽期間重組一支分崩離析的突尼西亞，並設法延續他們的晉級希望。
瑞納爾在準備這場關鍵大戰之際，陣中全體球員皆可聽候調度。外界預期他的第一個重大變革將會是戰術調整，改打傳統的4後衛陣型，以取代在對陣瑞典時被徹底打穿的3後衛防守結構。沙馬赫（Aymen Chamakh）將繼續坐鎮把守大門。雷基克（Omar Rekik）與塔勒比（Montassar Talbi）預計將出任中後衛核心，左右邊後衛則由瓦萊里（Yan Valery）與阿布迪（Ali Abdi）擔綱。
斯希里（Ellyes Skhiri）與赫迪拉（Rani Khedira）將搭檔雙後腰，任務是破壞日本隊控球時的傳導節奏。梅傑布里（Hannibal Mejbri）則將突前出任進攻中場，扮演連結中場與進攻線的創造力紐帶。在對陣瑞典時替補登場的阿舒里（Elias Achouri）與加爾比（Ismael Gharbi）本場可望重返先發，負責拉開邊路寬度。至於最前線，則由曾在國家隊生涯攻入6球的肖瓦特（Firas Chaouat）領銜衝鋒，擔綱球隊的主要進攻箭頭。
📍日本VS突尼西亞傷兵名單與預計先發
日本傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：久保建英（膝蓋傷勢）
突尼西亞傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽日本預測先發（3-4-2-1）：
⚽突尼西亞預測先發（4-3-3）：
📍日本VS突尼西亞近期戰績
日本：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。首戰踢平荷蘭讓日本士氣更上一層樓，唯一的隱憂就是主力久保建英因傷無法出賽，期待板凳上陣的球員能夠補上戰力。
突尼西亞：在經歷了首戰災難性的開門黑之後，突尼西亞迫切需要在此役做出強烈回應。在對陣瑞典時防線全面崩盤、狂丟 5球，這份糟糕的成績單也讓總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）在終場哨聲響起後立刻遭到解雇。新官上任的瑞納爾（Hervé Renard）目前面臨著巨大挑戰，他必須在極短時間內重拾這支瀕臨瓦解的球隊的信心。對陣日本全取3分不僅僅是突尼西亞的期望，更是想保有晉級淘汰賽一線生機的唯一生路。
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
▪️守門員：哈桑（Sabri Ben Hessen）、沙馬赫（Abdelmouhib Chamakh）、達門（Aymen Dahman）
▪️後衛：阿布迪（Ali Abdi）、阿魯斯（Adem Arous）、哈米達（Mohomed Amine Ben Hamida）、布隆（Dylan Bronn）、奇哈維（Raed Chikhaoui）、內法蒂（Moutaz Neffati）、雷基克（Omar Rekik）、塔勒比（Montassar Talbi）、瓦萊里（Yan Valery）
▪️中場：瓦內斯（Mortadha Ben Ouanes）、斯利曼（Anis Ben Slimane）、加爾比（Ismael Gharbi）、赫迪拉（Rani Khedira）、馬哈茂德（Mohamed Hadj Mahmoud）、梅傑布里（Hannibal Mejbri）、斯希里（Ellyes Skhiri）
▪️前鋒：阿舒里（Elias Achouri）、阿亞里（Khalil Ayari）、肖瓦特（Firas Chaouat）、埃盧米（Rayan Elloumi）、馬斯圖里（Hazem Mastouri）、薩阿德（Elias Saad）、托內克蒂（Sebastian Tounekti）
📍2026世界盃F組賽程表
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📍2026世界盃6/21 日本VS突尼西亞基本資訊
📍2026世界盃F組戰績表
📍日本VS突尼西亞多戰力戰力分析
📍日本VS突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍日本VS突尼西亞多近期戰績
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：日本VS突尼西亞（世界盃F組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月21日中午12點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（瓜達魯佩）
📍主裁判：科瓦奇（Istvan Kovacs，羅馬尼亞）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|瑞典
|1－0－0
|5（1）、+4
|3
|2
|日本
|0－1－0
|2（2）、0
|1
|3
|荷蘭
|0－1－0
|2（2）、0
|1
|4
|突尼西亞
|0－0－1
|1（5）、-4
|0
日本：總教練森保一目前最大的課題，是在與歐洲頂尖的荷蘭戰平後，如何將良好的臨場表現轉化為實質的勝場。日本隊本次陣中缺少了他們公認最優秀的王牌球員三笘薰，他因大腿傷勢抱憾缺席本屆世界盃，不過日本隊仍有足夠的頂級戰力能頂替他的空缺。
曾在2022年卡達世界盃屢建奇功的大賽型球員堂安律，將在上田綺世身後伺機而動。面對哀兵作戰的突尼西亞，日本勢必要把握機會全力搶勝。
突尼西亞：首戰遭到瑞典血洗後，突尼西亞果斷換帥，由瑞納爾接任，最大的懸念在於，瑞納爾在短短幾天內能為球隊帶來多少改變。這位曾在2022年世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷的法國名帥，這次接下了一個近乎不可能的任務，在世界盃正賽期間重組一支分崩離析的突尼西亞，並設法延續他們的晉級希望。
瑞納爾在準備這場關鍵大戰之際，陣中全體球員皆可聽候調度。外界預期他的第一個重大變革將會是戰術調整，改打傳統的4後衛陣型，以取代在對陣瑞典時被徹底打穿的3後衛防守結構。沙馬赫（Aymen Chamakh）將繼續坐鎮把守大門。雷基克（Omar Rekik）與塔勒比（Montassar Talbi）預計將出任中後衛核心，左右邊後衛則由瓦萊里（Yan Valery）與阿布迪（Ali Abdi）擔綱。
斯希里（Ellyes Skhiri）與赫迪拉（Rani Khedira）將搭檔雙後腰，任務是破壞日本隊控球時的傳導節奏。梅傑布里（Hannibal Mejbri）則將突前出任進攻中場，扮演連結中場與進攻線的創造力紐帶。在對陣瑞典時替補登場的阿舒里（Elias Achouri）與加爾比（Ismael Gharbi）本場可望重返先發，負責拉開邊路寬度。至於最前線，則由曾在國家隊生涯攻入6球的肖瓦特（Firas Chaouat）領銜衝鋒，擔綱球隊的主要進攻箭頭。
日本傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：久保建英（膝蓋傷勢）
突尼西亞傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽日本預測先發（3-4-2-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|鈴木彩艷
|Zion Suzuki
|後衛
|谷口彰悟
|Shogo Taniguchi
|後衛
|渡邊剛
|Tsuyoshi Watanabe
|後衛
|伊藤洋輝
|Hiroki Ito
|中場
|鎌田大地
|Yukinari Sugawara
|中場
|佐野海舟
|Kaishu Sano
|中場
|中村敬斗
|Ao Tanaka
|中場
|長友佑都
|Yuto Nagatomo
|中場
|堂安律
|Ritsu Doan
|中場
|前田大然
|Ritsu Doan
|前鋒
|上田綺世
|Ayase Ueda
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|沙馬赫
|Abdelmouhib Chamakh
|後衛
|瓦萊里
|Yan Valery
|後衛
|雷基克
|Omar Rekik
|後衛
|塔勒比
|Montassar Talbi
|後衛
|阿布迪
|Ali Abdi
|中場
|斯希里
|Ellyes Skhiri
|中場
|赫迪拉
|Rani Khedira
|中場
|阿舒里
|Elias Achouri
|中場
|梅傑布里
|Hannibal Mejbri
|中場
|加爾比
|Ismael Gharbi
|前鋒
|肖瓦特
|Firas Chaouat
日本：這是日本連續第8次闖入世界盃會內賽，且他們近期的狀態熱得發燙。總教練森保一率領的這支球隊目前正處於一波6連勝的巔峰，其中還包括擊敗巴西與英格蘭的歷史性勝利。日本隊本次的目標是打破隊史魔咒，首度挺進世界盃16強之外的階段。首戰踢平荷蘭讓日本士氣更上一層樓，唯一的隱憂就是主力久保建英因傷無法出賽，期待板凳上陣的球員能夠補上戰力。
突尼西亞：在經歷了首戰災難性的開門黑之後，突尼西亞迫切需要在此役做出強烈回應。在對陣瑞典時防線全面崩盤、狂丟 5球，這份糟糕的成績單也讓總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）在終場哨聲響起後立刻遭到解雇。新官上任的瑞納爾（Hervé Renard）目前面臨著巨大挑戰，他必須在極短時間內重拾這支瀕臨瓦解的球隊的信心。對陣日本全取3分不僅僅是突尼西亞的期望，更是想保有晉級淘汰賽一線生機的唯一生路。
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
▪️守門員：哈桑（Sabri Ben Hessen）、沙馬赫（Abdelmouhib Chamakh）、達門（Aymen Dahman）
▪️後衛：阿布迪（Ali Abdi）、阿魯斯（Adem Arous）、哈米達（Mohomed Amine Ben Hamida）、布隆（Dylan Bronn）、奇哈維（Raed Chikhaoui）、內法蒂（Moutaz Neffati）、雷基克（Omar Rekik）、塔勒比（Montassar Talbi）、瓦萊里（Yan Valery）
▪️中場：瓦內斯（Mortadha Ben Ouanes）、斯利曼（Anis Ben Slimane）、加爾比（Ismael Gharbi）、赫迪拉（Rani Khedira）、馬哈茂德（Mohamed Hadj Mahmoud）、梅傑布里（Hannibal Mejbri）、斯希里（Ellyes Skhiri）
▪️前鋒：阿舒里（Elias Achouri）、阿亞里（Khalil Ayari）、肖瓦特（Firas Chaouat）、埃盧米（Rayan Elloumi）、馬斯圖里（Hazem Mastouri）、薩阿德（Elias Saad）、托內克蒂（Sebastian Tounekti）
📍2026世界盃F組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨04：00
|荷蘭1：1日本
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月15日（一）
|早上10：00
|瑞典5：1突尼西亞
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨01：00
|荷蘭vs瑞典
|NRG體育場／休士頓
|6月21日（日）
|中午12：00
|突尼西亞vs日本
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第3輪
|6月26日（五）
|早上07：00
|日本vs瑞典
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨07：00
|突尼西亞vs荷蘭
|堪薩斯市體育場／堪薩斯
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
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