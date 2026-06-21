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▲「Shabu家」品牌核心訴求「手切和牛・熱鍋現炒」，承襲台灣經典石頭火鍋的「爆香」文化。（圖／豊漁餐飲集團提供）

套餐均一價368元 白飯、飲料無限供應

▲「Shabu家」特別推出「A5和牛肉燥飯」，加購價只要10元。（圖／豊漁餐飲集團提供）

老四川推個人鍋 進軍台北101

▲知名麻辣鍋品牌「老四川」推個人鍋，進軍台北101。（圖／老四川提供）

豊漁餐飲集團宣告，推出全新鍋物品牌「Shabu家」，首店進駐新北中和環球購物中心，並預計於7月1日進駐台北新光三越南西三館。品牌以「手切和牛·熱鍋現炒」為特色，將台灣石頭火鍋的爆香文化，融合日式鍋物。歡慶開幕，6月21日前推出限時優惠，凡追蹤Shabu家官方Instagram並出示畫面，即可免費獲得精選火鍋料乙份。「Shabu家」品牌核心訴求「手切和牛・熱鍋現炒」，承襲台灣經典石頭火鍋的「爆香」文化，透過獨家醃漬肉品在熱鍋中快速拌炒，再注入精緻日式高湯。而「Shabu家」主打設計兩款靈魂鍋底：包含柴魚昆布鍋，選用優質昆布與柴魚的清雅，展現食材的純粹鮮甜；也有柚子胡椒鍋，融合柑橘系果香與微辣辛香尾韻，層次細膩，解膩又開胃。至於搭鍋的配料，Shabu家」主打手切和牛，精選日本A5和牛、台灣豬五花等肉品選擇，並可依喜好加點時令海鮮與各式火鍋料。套餐均一價格368元，包含熱炒肉品、菜盤，並提供白飯、飲料及高湯無限供應。除了鍋物本身，Shabu家更將台灣人熟悉的家常風味融入品牌特色，特別推出「A5和牛肉燥飯」。選用純Ａ5和牛絞肉搭配牛油、紅蔥頭、蒜末、白胡椒與特製醬油慢火燉煮，鹹香濃郁卻不失牛肉鮮甜，加購價僅需銅板價10元。此外，醬料區更提供主廚手工炒製的「秘製XO醬」，以干貝、櫻花蝦、金鉤蝦等海味食材為基底，加入雞心辣椒、花椒與八角等辛香料煉製，鮮香鹹辣、層次豐富，無論搭配鍋物、肉品、海鮮或拌飯享用都格外對味。▪️新北市中和區員山里中山路三段122號3F（中和環球購物中心）：11：00～21：30：板前17席，僅供現場候位，每人低消為一份套餐。套餐與單點價格均須另加一成服務費。：即日起至6月21日，凡追蹤Shabu家官方Instagram並出示畫面，即可免費獲得精選火鍋料1份。另外，台灣知名麻辣鍋品牌「老四川餐飲集團」也推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，地點位在台北101購物中心美食街。新品牌主打精緻個人鍋物，將川菜靈魂的「香、麻、辣」通通濃縮進個人鍋中。「饗壹鍋」共分為「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」３大系列，總計７款鍋物可以選擇。尤其嗜吃重口味者必點「饗麻辣三寶鍋」（五花牛肉款398元、梅花豬肉款388元），一次吃得到大腸頭、牛筋、牛肚三種經典食材。