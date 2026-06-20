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台東縣長饒慶鈴因申請赴中國參加海峽論壇遭陸委會阻擋，仍錄影參與遭陸委會徹查，陸委會副主委梁文傑日前表示「鳳梨釋迦這個產品，台灣人幾乎不吃」，指產品主要仰賴中國市場，引發關於「鳳梨釋迦」市場爭議，也讓不少人聯想到台灣芒果、荔枝和紅龍果進到法國巴黎的市場和通路。作家漂浪島嶼昨（19）日指出，台灣芒果遠銷法國，一顆千元成為熱門新聞，但是銷售高價格，未必代表農民高利潤，其實是成本墊高。漂浪島嶼在臉書發文分析，芒果運送到法國，全程需要冷藏空運，成本約每公斤250元左右，再加上經銷、檢疫、清關、搬運等費用，成本一直增加，甚至還有運輸過程中的損壞，損耗率可能高達10%，所以一顆千元，扣掉成本與損失，農民實拿能有多少？漂浪島嶼指出，台灣的芒果、荔枝、紅龍果，在政府努力下，通過歐盟檢疫標準，打開歐洲市場，確實是一項創舉，但是空運高價成本，多半只能鎖定高級餐廳，高端客群等高消費市場，真正市場考驗在於，如何透過海運大量運輸，壓低成本高價賣出，形成一定市場規模，其實才是有賺頭。漂浪島嶼續指，過去台灣蓮霧外銷加拿大，最早靠空運運輸，價格很高昂，但是數量無法提高，農民利潤相對壓低，甚至依賴政府補貼，許多只是賺個好名聲，以外銷優良精品，拉抬台灣市場價格，典型外銷打名氣，內銷賺利潤的作法，直到陸續有農民，挑選特定品種，研發冷鏈包裝技術，控制運輸過程的後熟，避免大量腐敗損壞，然後採取海運方式，大量運送蓮霧到加拿大，甚至杜拜等地，數量多高價位，農民才是真正大賺錢。漂浪島嶼建議，芒果外銷法國，在無法透過海運大量運銷之前，再高價，成本高，數量不多，政府博得打開市場好政績，農民賺個法國喜愛好名氣，千元芒果，利潤沒有想像的多；最後，漂浪島嶼說，台灣水果遠征歐美等高價市場，檢疫是門檻，但是運送的方式、品種選擇、冷鍊包裝，才是長銷決勝關鍵。