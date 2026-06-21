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昆凌近日加盟中國實境節目《中餐廳10》，節目中除了透露自己接下錄影工作的原因與媽媽有關，也難得分享家庭生活，笑說家中最小的女兒個性特別有戲，是全家的「Drama擔當」，偏偏只有老公周杰倫治得了，忍不住開玩笑表示：「我覺得她可能是藉著我的肚子，蹦出來找爸爸。」《中餐廳10》南洋拾光季篇正式開播，昆凌透露自己原本對長時間錄影有些猶豫，一度心想「真的嗎？天數這麼長，真的要去嗎？」沒想到媽媽卻是節目忠實觀眾，不斷鼓勵她參加，還直說：「我很喜歡看那個節目，我想看妳上。」最後她才決定前往泰國清邁錄製。前往餐廳途中，昆凌也聊到家中三個孩子的相處模式，透露最小的女兒個性相當鮮明、非常Drama，自己常常束手無策，最後都會直接請她去找爸爸，「那個我真的搞不定，但他可以。」她笑說父女倆之間有種特殊默契，互動特別有化學反應，「我覺得她可能是藉著我的肚子，蹦出來找爸爸」。更有趣的是，昆凌和女兒們過去曾一起收看《中餐廳》，當得知媽媽要加入節目時，女兒竟認真提醒她：「媽媽妳千萬不要去廚房喔，因為妳在那邊會被罵！」童言童語讓昆凌哭笑不得。周杰倫與昆凌2014年公開戀情後一路修成正果，更早在認愛前就已經到德國、布拉格與巴黎拍攝婚紗照。周杰倫同年12月25日在英國向昆凌求婚成功，隨後於英國、台灣及澳洲舉辦婚禮，結婚至今11年，育有1子2女，一家五口生活幸福美滿。