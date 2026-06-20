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川普不是第一次提珍珠港

美國總統川普自曝，在G7峰會上義大利總理梅洛尼「乞求與他合照」，一語引發義大利與美國的外交風波。而川普在G7峰會惹惱的外國領袖似乎還有日本首相高市早苗，有外媒爆料，川普在晚宴中重提珍珠港事件，讓高市早苗不悅，兩人產生口角，還需要其他人介入調停。根據日媒《日刊現代》報導，法國廣播電台「France Inter」18日播出的晨間新聞節目中，一位法國《回聲報（Les Echos）》記者透露，在G7峰會首日的工作晚宴中，川普與高市早苗發生口角，因為川普再度將美國對伊朗的突襲行動，比擬為日本1941年偷襲珍珠港，並以此自誇，讓高市早苗不滿，迫使其他國家領袖不得不介入調停。若此爆料屬實，似乎這場小風波並未影響到兩人互動，川普與高市早苗隔天在會場內依舊對談了約5分鐘，日本政府表示，高市早苗向川普表達了對美國與伊朗達成諒解備忘錄的歡迎，並確認未來將繼續緊密合作。川普在峰會結束時，也稱讚高市早苗做得非常好，還說高市早苗是他的「頭號粉絲」（Biggest Fan）。今年3月高市早苗訪美在白宮與川普會談時，川普面對記者提問為何襲擊伊朗前未與盟友協調，川普回答「我們沒告訴任何人，因為我們想出其不意，還有誰比日本更懂得出其不意？為什麼你們沒告訴我珍珠港事件，對吧？」一席話讓高市早苗在旁面露尷尬笑容，川普兒子艾瑞克（Eric Trump）事後還在社交平台上發文形容「這是史上對記者最精彩的回應之一」，並附上笑到流眼淚的表情符號。