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▲凱蒂荷姆絲（右）與喬許亞傑克森（左）曾經是經典螢幕情侶，戲外也曾交往，最近再度合作新片，廣大粉絲都期待他們再度復合。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱蒂荷姆絲（左）與喬許亞傑克森（右）曾在經典偶像劇《戀愛世代》中配成一對，戲外也曾交往，是粉絲眼中的完美組合。（圖／翻攝自IMDb）

▲舒莉（如圖）身為超級巨星湯姆克魯斯的唯一親生女兒，與父親已經多年沒有聯絡，感情非常疏離，也傳她支持媽媽凱蒂和前男友復合。（圖 ／翻攝自X）

▲湯姆克魯斯（左）在舒莉（右）小時候把她寵上天，跟她媽媽離婚後，彼此竟幾乎不往來，現在感情極為淡薄。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯唯一到的親生女兒舒莉，在他與凱蒂荷姆絲離婚後，已經超過10年沒有見面，雖然根據離婚協議，舒莉滿18歲後他就不用再付生活費，可是她的大學學費他仍買單。不過父女之間的關聯僅止於此，舒莉不僅已放棄父姓，還被傳支持媽媽凱蒂與舊愛喬許亞傑克森復合，認為喬許亞就是凱蒂命中註定的歸宿，完全沒想過撮合爸媽再給彼此一次機會。舒莉幼年時，湯姆克魯斯曾把她捧在手掌心上，常被狗仔拍到他抱著她上街的親密模樣，只是相較於湯姆克魯斯，喬許亞傑克森在絕大多數的觀眾眼中，才是該和凱蒂荷姆絲在一起的人。他們曾經一起主演超夯影集《戀愛世代》，該劇感情線主要是雙生雙旦，凱蒂的角色原先喜愛詹姆斯范德比克，可是詹姆斯又對蜜雪兒威廉絲有感覺，經過一番排列組合，凱蒂最後情定一直跟她是好友的喬許亞傑克森，兩人戲外也曾交往，難怪舒莉並不抗拒。對於廣大美國觀眾來說，凱蒂和喬許亞根本是天造地設的一對，兩人都因該劇走紅，之後都成為人氣偶像，戲外情緣最終以分手作收。凱蒂後來爆出跟超級巨星湯姆克魯斯熱戀，絕大多數粉絲都不敢置信，老覺得阿湯和凱蒂根本像不同世界的人，凱蒂就是根與喬許亞送作堆，沒想到過了這麼多年，彼此繞了一大圈，還是有可能重燃愛火，粉絲都熱切期待。凱蒂與湯姆克魯斯生了女兒舒莉後才補行婚禮，卻撐不到10年就離異，之後就帶著舒莉從美國西岸的好萊塢搬到東岸的紐約定居，和湯姆克魯斯早幾年還會聯絡，之後就再也沒接觸，一度被傳與湯姆克魯斯在《落日殺神》的合作夥伴、黑人奧斯卡影帝傑米福克斯交往，卻也沒有結果。至於喬許亞則是跟德國美人黛安克魯格在一起10年，之後與黑人女星茱蒂透納史密斯結婚、生了個女兒，去年離婚，現在跟凱蒂一樣是單親家長，不過他的女兒年紀比舒莉小很多。凱蒂近期與喬許亞合作了新片《Happy Hours》，一起現身活動時總充滿粉紅泡泡，各方都期待他們再擦出火花，尤其詹姆斯范德比克2月癌逝，《戀愛世代》粉絲更期望凱蒂與喬許亞能像戲裡一樣有圓滿的結局。歐美娛樂報導則稱，舒莉經過對於喬許亞的觀察與了解，認定他是媽媽新伴侶的最佳人選，明眼人都看得出他們彼此之間還是有好感，只是目前都還保持合作夥伴與好友的關係，沒有人先踏出去一步，對於是否再復合、小心翼翼。舒莉對於跟自己相依為命的媽媽很保護，是與喬許亞親自接觸、相處之後才感到放心，樂於支持他和媽媽在一起，早就根本沒在管爸爸阿湯的心情了。