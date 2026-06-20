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▲盤點川普羞辱過的世界領袖（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普向來在國際舞台上展現強勢甚至挑釁的作風，但如今愈來愈多外國領袖已對他忍無可忍，紛紛選擇正面回擊。義大利總理梅洛尼日前不僅否認川普聲稱她「乞求合照」，更直接在社群平台X上傳影片強硬反擊，直指川普對盟友與對敵人的態度根本是雙重標準。梅洛尼直言：「我只能說，令人遺憾的是，他面對西方敵人、對美國敵人，還有他反倒更遷就的那些領導人時，卻沒有同樣的決心。」這番強烈抨擊出自被視為與川普政治立場相近的右翼盟友之口，格外引人注目。事實上，這並非梅洛尼首次槓上川普，今年4月她便公開批評川普對教宗良十四世的言論「不可接受」——儘管就在一個月前，川普才大讚她是「優秀領袖」和「朋友」。法國總統馬克宏的處境與梅洛尼類似。儘管他在G7峰會後不久才於凡爾賽宮為川普舉辦盛大晚宴，但雙方關係同樣暗潮洶湧。今年復活節期間，川普在白宮午宴上批評法國等北約國家不願協助美以對伊朗的戰事，談話中竟提及2024年一段網路瘋傳影片——馬克宏妻子碧姬在飛機上推開丈夫臉部的畫面，川普當眾稱碧姬對馬克宏「壞透了」，還說馬克宏「挨了右勾拳的下巴仍在恢復中」。馬克宏隨後回應，川普的言論「不得體，也失了分寸」，並針對川普處理伊朗戰爭的方式提出含沙射影的批評，強調這場戰爭「不是作秀」。德國總理梅爾茨同樣對川普處理伊朗局勢的方式不滿。他以隱晦方式暗示伊朗一直在用拖延戰術耍弄川普，並批評美方代表團空手而回，直言「整個國家正遭伊朗領導階層，尤其是革命衛隊羞辱」。烏克蘭總統澤倫斯基或許是川普最知名的「受害者」之一。川普曾多次嚴厲批評澤倫斯基「做得很糟糕」，並在自家社群平台稱他是「沒有選舉的獨裁者」，警告他若不加快腳步，恐怕「將失去整個國家」。更震驚國際社會的是，澤倫斯基2月底前往白宮商談礦產協議時，竟與川普、副總統范斯當場爆發激烈口角，川普先是批評澤倫斯基不穿西裝打領帶，范斯則指責他沒有為美國援助道謝，會談最終破局，澤倫斯基代表團甚至被要求離開白宮。德國總統當時形容，這如同當著全世界的面羞辱一個人。加拿大總理卡尼面對川普頻繁的言語挑釁，始終試圖保持冷靜，他曾向媒體表示川普是「非常活躍的社群媒體用戶」，自己不會回應川普發的每一則貼文。而日本與德國領袖，也曾被迫尷尬地坐著聽川普談及兩國歷史上的黑暗時刻。就連馬克宏的墨鏡，也曾在今年稍早的世界經濟論壇上被川普公開嘲諷，雙方的「口水戰」持續延燒。CNN分析指出，過去川普之所以能對盟友頤指氣使，是因為美國國力強大，各國領袖多選擇隱忍以求自保。但隨著川普挑釁行為有增無減、加上政治聲望不斷下滑，似乎讓部分領導人鼓起勇氣正面反擊。對許多領袖而言，川普的貿易戰尚未踩到紅線，但他對格陵蘭的強硬言論，以及如今已衝擊全球經濟的伊朗戰爭，顯然觸動了某些敏感神經——而梅洛尼這次的怒批，更被視為這波反彈情緒的最新一記重拳。