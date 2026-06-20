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中華職棒味全龍今（20）日拚上半季封王，南下作客澄清湖，踢館台鋼雄鷹，前7局雙方平手，8局上龍隊把握雄鷹換投的機會，劉基鴻適時一擊替龍隊突破僵局，單局攻下3分，9局上劉基鴻再度建功敲下第4分。先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）主投8局無失分，終結者林凱威成功「關門」，終場龍隊就以4：0完封雄鷹，封王魔術數字歸零，上半季正式封王，隊史第6座半季冠軍入袋，澄清湖球場三壘側也拋下屬於龍隊的紅色彩帶。龍隊賽前封王魔術數字M1，只要自己贏球或排名第2的富邦悍將輸球就可以拋下紅色彩帶。面對封王戰，龍隊推出洋投鋼龍對決雄鷹洋投坎南（David Buchanan）。龍隊在1、4、5局都攻佔得點圈，但總缺適時一擊，無法從雄鷹手中拿下分數，自家先發投手鋼龍則維持穩定表現，封鎖雄鷹打線，前7局雙方0：0平手。8局上雄鷹換投，黃群登板接替坎南投球，龍隊也把握機會，一出局後劉俊緯敲安，雖然郭天信飛球出局，但劉基鴻敲出適時二壘安打，替龍隊突破僵局，取得1：0領先。隨後朱育賢在傷口上灑鹽，敲安送回劉基鴻，龍隊將比分拉開至2：0。黃群失分後仍然不穩，對吉力吉撈・鞏冠投出保送後退場，接替登板的陳柏清仍然出現保送，讓龍隊攻佔滿壘，王順和敲出內野安打，助隊取得3：0領先。9局上龍隊攻勢再起，張政禹保送後盜上二壘，劉基鴻又建功，左半邊穿越安打，替龍隊打下第4分保險分，取得4：0領先。鋼龍此役主投8局無失分， 完美壓制雄鷹打線，9局下龍隊換上終結者林凱威登板「關門」，順利抓下最後的3個出局數，終場龍隊就以3：0完封雄鷹，封王魔術數字歸零。這是龍隊繼1990年下半季、1991年上半季、1996年下半季、1997年下半季、2023年下半季後，隊史第6座半季冠軍，澄清湖球場三壘側也拋下屬於龍隊的紅色彩帶。