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▲申敏兒自認幽默搞笑，身旁的人都認證，在家也是搞笑擔當。（圖／YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만）

南韓女星申敏兒主演電影《瞳孔》即將上映，她登上李泳知主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》宣傳，沒想到一向給人優雅女神印象的她，私下竟藏著超強綜藝魂。節目中她不只自爆是家裡的搞笑擔當，還坦承自己的笑話經常讓現場瞬間安靜，反差發言讓李泳知笑到停不下來，甚至直接認證她根本是個「強行推銷笑點的人」。而她踏入演藝圈的原因，也和這種天然呆個性一樣充滿戲劇性，上台簡單鞠躬秒下台，結果就這樣被相中出道。申敏兒坦言，每次到新的拍攝現場都會想活絡氣氛，因此經常主動開玩笑，但效果常常不如預期，「有時候現場突然變得很冷，我心裡就想『我不是認真的啦』，很多人都沒辦法理解我的語氣。」眼看李泳知被自己逗得大笑，她還感動表示：「謝謝妳願意笑，我的笑話其實常常沒人懂。」申敏兒還替自己平反，強調私下其實是朋友圈公認的搞笑擔當，「我原本真的很好笑！我身邊的人都說我很好笑，只是在節目上效果不太好而已。平常大家都會笑到肚子痛，在我們家我也是專門負責搞笑的人！」真情告白反而讓現場笑聲更大。這番話也讓向來綜藝感十足的李泳知忍不住吐槽，形容申敏兒根本是「強行推銷笑點的人」，執著於逗笑別人的模樣反而更有喜感。申敏兒1998年以模特兒身分出道，當時年僅14歲就憑藉甜美外型接下大量廣告，在還沒有正式經紀公司的國中時期便獲得「億元少女」封號，高中時曾在短短3個月內賺進7億韓元；2010年與元斌合作拍攝Maxim T.O.P咖啡廣告時，產品上市2年累積銷量更突破6500萬罐；之後代言化妝品牌期間推出的UV氣墊粉餅，也因熱賣被暱稱為「申敏兒粉餅」，創下平均每6秒賣出1個的驚人紀錄，被業界形容是「天生為廣告而生的臉」。有趣的是，申敏兒踏入演藝圈的原因其實相當戲劇化，當年朋友開玩笑替她報名選秀，她因為太害羞，在台上只是簡單鞠躬、自我介紹後便匆匆下台，沒想到這幾秒反而被評審看見潛力，一舉奪下冠軍，正式進入演藝圈。之後她迅速成為人氣少女模特兒，後續接演的韓劇如《我的女友是九尾狐》、《我的維納斯》、《海岸村恰恰恰》都大受好評。