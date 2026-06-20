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許多未登記的飯店都在逃漏稅

普吉島當局正在研議一項提案，計畫將當地飯店稅從房價的1％提高到3％，以籌措額外財源，用於地方建設及推廣觀光。根據《曼谷郵報》報導，這項提案是在週五一場針對全球能源危機下「觀光管理」的研討會上所提出，即將卸任的普吉島省長尼拉（Nirat Pongsitthithavorn）表示，現行法律其實已經允許各省最高可向飯店徵收3％的地方建設稅，如果將普吉島的稅率從1％提高到3％，普吉島地方行政組織每年將可進帳約10億泰銖；若是能進一步向其他未登記的非法飯店課稅，這筆收入更可望提高至15億泰銖。尼拉認為，觀光業是普吉島最大的就業來源，因此讓稅率與觀光業在經濟中所扮演的重要角色相稱，十分合理。若能因此籌措更多財源，政府就有能力舉辦更多行銷活動，幫助普吉島吸引更多遊客。尼拉也指出，目前約有80％飯店業者並未合法登記，如何把這些非法業者納入體制內，讓他們依法依規解繳稅，也是未來施政重點。尼拉強調，「如果我們每年能從飯店獲得40億到50億泰銖的建設基金，就能進一步發展普吉島」，而推動將非法業者納管，是不需要修訂任何新法，目前就可以馬上著手進行的事。