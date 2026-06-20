我是廣告 請繼續往下閱讀

每個國家都超愛假摔演戲！裁判頭也很痛：非常難抓

我發現不管哪個國家都很愛假摔然後演戲，每個根本都是奧斯卡影帝，今天巴拉圭最後10分鐘不會太明顯嗎？能倒就倒、能拖就拖......

世界盃公認最暗黑戰術「假摔倒地要幹嘛」？3原因曝光

第一，可以拖延時間

巴拉圭真的就是運用此戰術拖掉最後10分鐘的時間，連轉播賽事的主播都表示巴拉圭就是「藉機倒地」

▲足球場上假摔裝痛倒地可以破壞對手進攻節奏、拖延時間，甚至可以騙到有利隊伍的自由球、12碼球等，今日巴拉圭最後10分鐘瘋狂倒地拖時間，賽事主播也都有發現。（圖／美聯社／達志影像）

第二，可以破壞對手進攻節奏以及氣勢

試圖去騙到有利隊伍的自由球、12碼罰球，甚至讓對方吃下一張牌。

國際足總有在管「假摔演戲」嗎？執法有難度只能靠「傷停補時」來填補

如果裁判認定球員是在沒有明顯接觸情況下假裝受傷或摔倒，是可以依規定給出黃牌警告

▲足球比賽場上球員假裝摔倒、裝痛倒地的狀況常常可以看見，雖然國際足總有祭出相關罰則，授權裁判可以判給黃牌，不過實際執法上真的還是有難度。（圖／美聯社／達志影像）

FIFA現在裁判會嚴格計算球員受傷倒地、慶祝進球、換人所浪費的每分每秒，並在半全場進行傷停補時，常常都會有到8分鐘、10分鐘甚至15分鐘這種誇張的時間。

2026美加墨世界盃小組賽持續開踢當中，目前有些國家已經確定晉級32強，也有像是海地、土耳其這些國家已經確定淘汰。然而本屆世界盃踢到目前已經9天，有許多平常沒有在看足球的觀眾就發現，「足球員非常喜歡透過假摔這招演很大」，貼文引爆廣大迴響，許多人都非常認同表示：「真的不管哪一國，都演很大，有些真的好假....」、「巴拉圭今天後面假到看不太下去，這種伎倆真的是有夠傻眼。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「平常是沒有在看足球啦，不過追了世界盃9天，有些看裁判不理他，剛剛本來很痛突然就跑跟飛一樣，這是足球界默認的暗黑兵法嗎？」貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「足球界陋習好幾年了，裁判根本也很難抓」、「有看過假摔給黃牌的啦，只是裁判也很難界定，重點是球員不要假摔啊，正常跌倒是在裝什麼痛苦」、「這根本足球界默認的策略了，每個國家都很愛用」。很多人都感到非常困惑，這樣假摔倒地的用處是什麼？，這是最常見的，當領先的球隊只有微幅的差距且比賽快結束時，球員倒地就可以中斷比賽節奏，讓對手更著急，只要把時間耗完勝利就能到手。記者今天實際追完整場土耳其、巴拉圭的比賽，，最後時間一點一滴被耗到結束。，當對手正處於猛攻的狀態，防守方球員突然倒地不起，裁判就會暫停比賽，這時能斷掉對手進攻節奏；最後就是更暗黑的想法，因為足球場很大，死角範圍也很多，這樣浮誇的摔倒動作，那麼國際足總到底有沒有在管這件事？答案是有的，只是執法難度真的非常高，這種行為在足球規則稱為假摔（Simulation）或欺騙裁判，，但問題是足球這種激烈的運動，被釘鞋踩到或被踢到脛骨是真的會痛到不行，裁判其實執法上真的很難馬上判定到底球員是「真痛」還是在「演戲」。為了避免冤枉真的受傷的球員，裁判通常會讓球員自己站起來，真的比較少掏出黃牌抓假摔，因此變相助長球員僥倖心態，但又不能直接給紅牌處置，因為如果誤判的話，爭議會非常大。唯一能制衡的，就是對付這種「躺地拖時間」的亂象，