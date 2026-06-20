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中信兄弟今（20）日展現強大投打戰力，先發投手德保拉繳出7局被敲4支安打、僅失1分的優質先發，加上陣中年輕小將張仁瑋大爆發，全場繳出5打數4安打的「猛打賞」表現，最終中信兄弟以7：1力克統一獅，強勢收下勝利。此役中信兄弟王牌投手德保拉展現絕對壓制力，主投7局僅用90球，精準掌控比賽節奏，全場僅被敲出5支零星安打，送出2次三振且沒有投出任何保送，僅在比賽後半段失掉1分。優異的控球表現讓德保拉成功摘下本季第3勝（3敗），防禦率下修至2.04，展現身為球隊王牌的穩定價值。中信兄弟打線今日全面開火，全場敲出13支安打。其中，擔任開路先鋒的張仁瑋表現最為搶眼，5打數狂敲4支安打，並貢獻1分打點，成為攻勢發動機。岳東華同樣扮演關鍵角色，單場貢獻2支安打包含1支二壘安打，包辦全隊最高的3分打點，並獲選為本場勝利打點。兄弟打線在比賽中段發動猛烈攻勢：4局上岳東華擊出關鍵安打帶有2分打點，開啟得分序幕；5局上張仁瑋補上適時安打增添保險分；6局上兄弟更是一口氣灌進3分，包括宋晟睿與許基宏的犧牲飛球，加上張士綸靠著對手失誤攻下分數，展現嚴密的得分效率。儘管統一獅在7局下靠著朱迦恩的高飛犧牲打打破鴨蛋，但中信兄弟牛棚隨後接管戰局。吳俊偉與江忠城各後援1局，成功封鎖統一獅反撲氣焰，最終中信兄弟便以7：1的比分輕鬆獲勝。此役中信兄弟展現了投打的高度配合，德保拉以精簡球數吃下7局，為球隊牛棚節省不少壓力，打線則靠著張仁瑋的火熱手感與岳東華的關鍵一擊，有效串聯各局攻勢，這場大勝不僅證明了兄弟打線的深度，也讓團隊士氣大振。