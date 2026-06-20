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陳立武說目前英特爾與台積電差距還很大

AI時代的組織重建和變革

英特爾（Intel）執行長陳立武近日接受播客節目專訪，暢談他接掌英特爾後的心路歷程，英特爾在晶圓代工布局以及如何應對AI時代的挑戰。陳立武強調自己非常尊重台積電，稱英特爾目前「與台積電仍相距甚遠」，但是認為到2030～2032年，人們會開始看到英特爾的真正潛力。綜合媒體報導，陳立武18日接受播客節目《No Priors》專訪，這是他自2025年3月接任英特爾CEO後，首次接受播客專訪。陳立武表示，自己原本已經打算退休，但是好友一句「拯救英特爾」讓他改變主意，決定接下挑戰，「我不需要這份工作，我純粹是來救英特爾的」。談到晶圓代工時，陳立武表示，「我們與台積電差距還很大，我們必須保持謙遜，專注於打好基礎——IP、良率、缺陷密度、周期時間——讓代工變得更高效、更可靠。這是一門信任的生意，客戶在把晶圓交給你之前，必須先信任你。這些事情需要更長的時間，但我認為到2030到2032年，人們會開始看到英特爾真正的潛力有多大」。陳立武強調，晶圓代工是長周期、重資產、高資本消耗的業務，且短期難以貢獻利潤，還需持續與台積電、三星競爭。然而，陳立武說他決定繼續押注發展代工，因為這對美國極其重要，對整個行業也極其重要，「不能完全依賴某一個或兩個集中某地的供應商」。陳立武說他非常尊重台積電，「我們是很好的合作夥伴」，但整體產業需要更多產能，所以英特爾還是咬牙投入堅持，並認為長遠來看，能藉此創造更多價值。談到AI，陳立武說就是回到「爬-走-跑的框架」，從思考需要引進什麼樣的軟體人才開始，努力招募行業裡最優秀的人才，尤其是吸引年輕的人才，讓他們理解前沿開源模型以及AI和機器學習等等。陳立武表示，英特爾過去是非常老派的公司，現在正在轉型為AI賦能的企業，不只是在設計環節，而是全面擁抱AI，減少對電子表格的依賴。陳立武說AI還只是剛開始，還有很大的空間，「大家都還有機會，這就是我要全力投入的方向」。陳立武也認為現在看到的大規模AI基礎設施建設是正確的，沒有任何減速的理由，因為工作負載還在持續增長。陳立武指出，然而，在所有這些基礎設施完畢之後，到底什麼樣的應用會跑在上面？那才是決定誰是贏家的真正關鍵。