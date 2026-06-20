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中華職棒現役球隊季冠軍數排名

排名 球隊 季冠軍次數 備註（含前身球隊） 1 中信兄弟 20次 含兄弟象 2 統一7-ELEVEn獅 18次 3 樂天桃猿 14次 含第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿 4 富邦悍將 8次 含俊國熊、興農熊、興農牛、義大犀牛 5 味全龍 6次 6 台鋼雄鷹 0次

獅象前二 共計拿下38座季冠軍

狂飆的暴力猿與等待藍色雨的悍將

紅龍軍團的復興

鋼龍與劉基鴻聯手建功突破僵局

隊史第6座半季冠軍入袋

中華職棒2026年上半季冠軍於今（20）日正式出爐，味全龍在澄清湖棒球場擊敗台鋼雄鷹，順利拋下紅色彩帶。隨著賽季落幕，聯盟各隊的季冠軍版圖也再次更新。攤開中職歷史榜單，每一座季冠軍背後都承載著無數汗水與球迷的吶喊。以下為讀者盤點現役6支球隊的季冠軍排名，並回顧各隊最後一次封王的經典光景。穩坐聯盟季冠軍數量之冠的中信兄弟(含前身兄弟象)，共累積20座季冠軍。這支擁有廣大球迷基礎的傳統強權，每一次封王都宛如一場黃色嘉年華。回顧黃衫軍近期的封王時刻，台中洲際棒球場內滿場球迷齊聲高唱戰歌，隨著最後一個出局數入袋，壯觀的黃色彩帶猶如瀑布般從看台傾瀉而下，將整座球場染成一片耀眼的黃色海洋，展現出「黃衫力量」的無比震撼。緊追在後的是擁有18座季冠軍的南霸天統一7-ELEVEn獅。作為聯盟唯一未曾易主的老牌勁旅，獅子軍的封王光景總是伴隨著台南大本營的熱情。回顧獅隊拋下橘色彩帶的夜晚，無論是資深老將的關鍵一擊，還是新生代球員的拚勁，都讓台南市立棒球場的上空充滿著感動與傳承的氛圍，漫天的橘色彩帶象徵著這支元老球隊屹立不搖的韌性。包含前身第一金剛、LaNew熊與Lamigo桃猿在內，共拿下14座季冠軍。樂天桃猿過去曾多次展現恐怖的「暴力猿」打線實力，其主場封王氣勢更是聯盟一絕。回顧樂天桃猿最後一次在桃園主場拋下酒紅色彩帶，伴隨著震耳欲聾的電子應援曲與專屬啦啦隊的帶動，全場球迷在彩帶雨中歡慶，展現出獨特的「全猿主場」狂熱魅力。隊史包含俊國熊、興農熊、興農牛與義大犀牛，合計共有8座季冠軍。然而，這支球隊最後一次體驗半季封王的滋味，必須追溯至2016年下半季的義大犀牛時期，當時漫天飛舞的是紫色彩帶。自富邦集團接手以來，球隊仍在尋求隊史首座季冠軍，無數悍將球迷至今依然在觀眾席上賣力應援，引頸期盼著新莊棒球場能早日降下屬於他們的第一場藍色封王雨。剛剛在2026年上半季奪冠的味全龍，順利將隊史季冠軍推進至第6座。在洋投鋼龍8局無失分的完美壓制，以及強打劉基鴻的關鍵安打帶動下，龍隊將士用命。當終結者抓下最後一個出局數時，澄清湖棒球場三壘側看台瞬間被鮮豔的紅色彩帶淹沒，這不僅是龍隊重返一軍後的第2座半季冠軍，更宣告了紅色狂潮的強勢復興。本場比賽前7局雙方上演投手戰，維持0：0僵局。味全龍先發洋投鋼龍表現優異，主投8局無失分，完美壓制對手打線。8局上半，台鋼雄鷹將先發洋投坎南換下，由黃群接替登板。味全龍把握換投契機，靠著劉基鴻的關鍵二壘安打突破僵局，單局灌進3分；9局上半劉基鴻再度敲出安打追加1分保險分。9局下半終結者林凱威成功關門，幫助球隊順利收下勝利。本次上半季封王為味全龍隊史的第6座半季冠軍。回顧龍隊歷史，過去曾於1990年下半季、1991年上半季、1996年下半季、1997年下半季以及2023年下半季奪下季冠軍。