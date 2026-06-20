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系列分類 商品名稱 售價 2026上半季冠軍紀念系列 紀念短T $980 紀念球帽 $880 龍圈圈紀念金屬鑰匙圈 $450 紀念毛巾 $400 紀念球 $350 紀念色紙板(大) $350 龍之怒吼焱焰紀念系列 紀念短T $980 紀念球帽 $880 紀念毛巾 $400 紀念手搖旗 $250

▲味全龍攜手各大知名品牌與合作夥伴，全面推出封王慶祝活動，涵蓋餐飲、購物、旅遊等食衣住行育樂各項好康。（圖／味全龍提供）

中華職棒2026年賽季上半季戰況底定，味全龍隊展現「奔龍而上」的無畏精神與氣勢，成功拋下紅色彩帶，奪下隊史第6座半季冠軍。為感謝球迷一路以來的熱情相挺，味全龍球團宣布推出季冠軍限定系列商品，並聯手超過20家合作品牌推出「封王慶典大狂歡」超殺優惠，邀請全台龍迷同慶榮耀時刻。本次季冠軍限定商品主視覺以經典黑、紅、金三色打造，重現球場上的熱血瞬間。除了常規的「2026上半季冠軍」系列，球團特別為球迷推出「龍之怒吼焱焰系列」，將看台上最洗腦的應援口號「嘿嘿嘿嘿」化為熊熊烈火視覺，並將深受歡迎的「龍圈圈儀式MVP牌」融入周邊設計。預購資訊與商品清單：預購時間：6月21日12:00至6月30日18:00出貨時間：8月17日起陸續出貨(紀念球9月11日陸續出貨)為慶祝封王，味全龍線上商城祭出四大狂歡優惠：全館不限金額享0元免運；「冠軍英雄現貨專區」精選逾150樣商品限時65折；單筆現貨訂單滿4500元限量贈送「2024球員卡精裝盒」；購買封王商品單筆滿2000元自動抽「球員親簽封王新品」(含紀念球、紀念帽及毛巾等)。此外，6月30日天母主場最終戰當天，進場球迷於商店消費滿額即可獲贈限量「季冠軍紀念海報」。味全龍攜手各大知名品牌與合作夥伴，全面推出封王慶祝活動，涵蓋餐飲、購物、旅遊等食衣住行育樂各項好康：：6月22日至6月30日，味全美好食光購物網站全面85折。購買任一品牌商品並登錄發票，可參與幸運轉盤抽獎。：封王隔1日起，APP隨買跨店取指定商品買1送1起；6月22日起全台實體店舖指定飲品/冰品同價位第二件10元。：封王隔日起限時3天推出「德克士×味全龍應援餐」優惠價255元(約58折)，持2026年賽事票根可加價39元購脆皮炸雞1塊。封王隔日起至6月30日，同品項第二杯飲料半價、周邊商品8折，並有買杯送飲、冰淇淋買1送1等優惠。：即日起至2026年6月30日，穿著紅色上衣入園享門票半價150元優惠。：封王隔日起連續3天，持簽帳金融卡刷卡一般消費享加碼3%現金回饋(需登錄，限量5000名，最高回饋168元)。：6月22日至6月30日刷信用卡單筆滿888元，可抽摩斯卡1000元(限量10組)。：6月23日至6月28日官網指定航線8折，另加碼機票抽獎。：封王隔日起至2026年8月31日，憑票根享5G指定資費手機最高折1000元，或易付出國上網卡折100元。：New Era全館9折；Roots憑票根加會員送300元抵用券；Footer輸入碼DRAGONSCHAMP折30元；眠豆腐推限量300份印有王順和名句的紀念棉被；YAKIMA露營商品輸入碼Dragons享75折。：達美樂滿額加20元獲人氣副食；乖乖指定品項任2件享專屬優惠；紅九九穿戴紅色配件加9元享肉品；船井生醫與三得利健益輸入專屬折扣碼享折扣或贈品；肆林餐酒館憑票根滿千送調酒。味全龍球團表示，上半季奪冠是一座重要的里程碑，球隊將繼續秉持鬥志劍指年度總冠軍。詳細封王優惠活動內容，請鎖定味全龍官方粉絲專頁及各合作企業官網公告。