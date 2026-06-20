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▲北京秀軍事肌肉（圖／截自香港01直播）

科幻電影裡才會出現的單兵雷射武器，如今已真實搬上戰場。中國國防供應商哈爾濱新光光電科技公司開發的「利劍」系列雷射反無人機武器，6月16日起一連三天在北京舉行的2026中國國防信息裝備與技術博覽會中亮相，吸引各界高度關注。除了這款話題十足的「單兵雷射槍」，這場規模龐大的軍工盛會還展出了哪些壓箱寶？據《南華早報》19日報導，「利劍」系列利用高能雷射，固定式系統「利劍-10G」最遠可在1,200公尺外擊落無人機。而本次展會最受矚目的亮點，是進一步輕量化的可攜式系統——「利劍Ⅱ」與「利劍Ⅲ」，由雷射發射器、空氣冷卻器與手持控制終端三大部件組成，可收納於背包內由單兵攜行，「利劍Ⅱ」重30公斤，「利劍Ⅲ」更輕至25公斤，理論上一、兩名士兵即可背負部署上陣。這兩款可攜式系統俯仰角皆超過90度，能靈活瞄準擊落空中目標，打擊範圍約500公尺；功率設計約2千瓦，「利劍Ⅲ」可在4秒內燒毀無人機，冷卻時間不到5秒即可進行下一次發射，操作門檻低、展開與回收速度快。每套售價約人民幣200萬元（約新台幣936萬元）。新光光電發言人證實，「利劍」系列已部署於大陸部分關鍵設施，尤其是軍用機場周邊。事實上，「利劍」系列只是中國近年積極發展定向能武器的其中一環。軍事專家曹卫東指出，中國目前的激光武器以車載平台為主，可伴隨部隊機動部署，主要執行近程防空、反無人機、攔截近程導彈等任務，整體研發水準已躋身世界第一梯隊。今年稍早在紀念中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上，雷射武器「LY-1」首度公開亮相，因外形獨特被網友暱稱為「洗衣機」，具備精準毀傷、持續打擊優勢，被視為打造海戰攻防新規則的關鍵裝備。此外，「OW5」車載雷射武器系統整合雷達與光電設備，能快速鎖定無人機，最大優勢是「無限彈藥」——只要供電充足即可持續開火，可單車守護要地或車隊，也能與防空系統構成綿密防護網。值得注意的是，反無人機雷射武器已成為各國軍方競相投入的新興領域。2025年6月，俄軍在烏克蘭戰場庫爾斯克前線首度公開展示自家雷射武器，成功擊落一架烏克蘭FPV自殺式無人機，專家分析其外形與功率規格與中國的「神農-3000」系統頗為相似。而日本防衛省同樣積極投入研發，2026財年預算案中更編列13億日圓（約合人民幣5,800萬元）研製能同時攔截大量無人機的高功率微波武器。烏克蘭戰爭爆發以來，無人機已成為現代戰場的關鍵武器，也徹底改變各國對「低成本反制」的思維——相較於昂貴的飛彈或火砲，雷射武器憑藉「發現即摧毀」、單次攔截成本低廉的優勢，正快速從實驗室走向實戰部署，成為各國軍備競賽中的新焦點。