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▲味全龍應援店優惠1。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠2。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠3。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠4。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠5。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠6。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠7。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠8。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠9。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠10。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠11。（圖／味全龍提供）

▲味全龍應援店優惠12。（圖／味全龍提供）

中華職棒味全龍今（20）日以4：0完封台鋼雄鷹，奪下今年球季上半季冠軍。為響應味全龍勇奪2026中華職棒上半季冠軍喜訊，除了相關合作夥伴優惠外，味全龍應援店也熱情加入球迷同慶行列，與龍迷一同分享龍軍封王榮耀。目前已有超過70家應援店推出封王限定優惠，讓奪冠喜悅不只停留在球場，也延伸至城市巷弄與球迷的日常生活之中。今年三月，味全龍持續推出「味全龍應援店」在地店家合作活動，開放臺北市在地店家報名加入味全龍應援店行列。龍隊提供「專屬應援三角旗」予合作店家作為門市佈置使用，讓城市街角也能看見龍隊應援元素。截止至目前已超過200家臺北在地店家參與應援店行列，展現店家夥伴對味全龍的熱情支持。隨著龍隊奪得上半季冠軍，眾多應援店夥伴也一同共襄盛舉，自封王翌日起連續7天，推出專屬折扣、加碼贈品或期間限定好康，邀請球迷在慶祝冠軍的同時，也走進應援店消費同樂。參與本次封王慶祝活動的店家類型豐富多元，包含餐飲美食、生活服務、休閒娛樂等不同類別。球迷只要依各店家活動規範出示相關證明，即可享有封王限定優惠，讓龍軍上半季封王的熱潮從球場看台一路延燒到城市各個角落，與更多支持味全龍的夥伴共同分享這份榮耀時刻。味全龍球團表示，感謝所有應援店業主一路以來對球隊的支持與相挺，也感謝龍迷們持續以行動支持球隊與在地店家。未來球團也將持續透過多元合作與互動活動，深化球隊、球迷與應援店之間的連結，讓味全龍的棒球熱情走進更多生活場景，陪伴龍迷一起「奔龍而上」，迎向下半季更多挑戰，奪得總冠軍。味全龍也邀請球迷把握各店家優惠期間，走進應援店消費同樂，一同慶祝龍軍2026上半季封王榮耀。相關優惠內容與活動辦法，請依味全龍粉絲專頁公告及各合作店家現場規範為準。