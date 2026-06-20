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中華職棒味全龍隊今（2.）日作客台鋼雄鷹主場澄清湖棒球場，成功奪下2026年上半季冠軍。隨著終結者林凱威抓下最後一個出局數，三壘側看台瞬間降下漫天的紅色彩帶。然而這壯觀的封王畫面過後，看台上的彩帶卻迅速「消失」，原來是龍迷與球員們自發性地展開賽後清理，感人舉動在網路上引發熱烈討論。為了顧及主場台鋼雄鷹球迷的感受，同時體恤場務人員的辛勞，味全龍球迷在拋完彩帶慶祝後，並沒有直接離開，而是全員動起來，將座位區周遭的彩帶與垃圾一一打包帶走。參與清理的球迷在社群平台上分享現場畫面並表示：「這是拋完彩帶後，龍迷們協助一起收完彩帶後才離開，真是好驕傲！」這份貼心也促成了兩隊粉絲的良性互動。不少台鋼球迷留言祝賀：「恭喜！啾啾來謝謝你們打了一場好球」、「謝謝你們讓我們練習」，龍迷也友善回應：「周圍的啾迷也一起拋彩帶同歡，謝謝招待」。令人驚喜的是，不僅看台上的球迷自發收拾，味全龍的球員們在場內慶祝完畢後，也主動現身幫忙撿拾場內的彩帶與垃圾。球迷看見此景紛紛大讚：「球員是榜樣」、「拋完彩帶馬上幫忙收，尊重主場球隊，也謝謝台鋼」。本場比賽前7局雙方上演投手戰，維持0：0僵局。味全龍先發洋投鋼龍表現優異，主投8局無失分，送出13次三振，且沒有任何四壞球，完美壓制對手打線。8局上半，台鋼雄鷹將先發洋投坎南換下，由黃群接替登板。味全龍把握換投契機，靠著劉基鴻的關鍵二壘安打突破僵局，單局灌進3分；9局上半劉基鴻再度敲出安打追加1分保險分。9局下半終結者林凱威成功關門，幫助球隊順利收下勝利。本次上半季封王為味全龍隊史的第6座半季冠軍。回顧龍隊歷史，過去曾於1990年下半季、1991年上半季、1996年下半季、1997年下半季以及2023年下半季奪下季冠軍。