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▲吳東諺（右）親吻白家綺的手。（圖／民視提供）

吳東諺和白家綺今（20）晚舉辦婚宴，在交換誓詞的環節中，吳東諺無預警喊話2位繼女，「葦葦、霓霓、永遠都是我的女兒」感動眾人，而白家綺則說，剛交往時只要吵架，她就會提分手，但吳東諺一直都沒有放棄，感謝老公的堅持，「謝謝你沒有逃走。」讓現場賓客感動不已。吳東諺的誓詞其中一段提到白家綺與前夫生的2位女兒，「葦葦、霓霓、永遠都是我的女兒」，深情向白家綺告白，「我會帶領我們1家6口，繼續扛起一家之主的責任，跟隨上帝向前走！然後，把一切最好的幸福都留給你，我愛你，我親愛的老婆。」把許多賓客感動哭。吳東諺也提到白家綺懷孕時，「老婆，謝謝妳。謝謝妳在我一無所有的時候，願意相信我，願意把妳的未來交給我。謝謝妳在我們已經有了兩個可愛女兒的時候，仍然願意放下自己的一切，又為這個家生下兩個可愛的孩子。我永遠忘不了妳懷孕時的辛苦，也忘不了妳在產台上疼痛的時刻那種辛苦，我沒有辦法替妳承受。」也因此他希望扛起照顧家庭的更多責任，「老婆，我想謝謝你，為了我的興趣和理想的家庭生活，你改變了你原本休假的習慣，陪著我、陪著孩子東奔西跑，謝謝你，從眾人面前的女強人，轉變成為我背後那偉大的女人。」白家綺曾經歷過一段婚姻，原本對感情已經不抱任何期待，直到遇見吳東諺，白家綺幽默說，「老公，恭喜你終於娶到我了！謝謝你當初雖然被我拒絕的體無完膚，依然沒有放棄的對我死纏爛打，我們交往的時候我每次吵架就提分手，謝謝你從來沒有答應我，我一直想要證明，自己是不值得被愛的，謝謝你，沒有讓我得逞，你用你的耐心、溫柔和愛，一點一點 讓我重新相信愛情。」白家綺說尤其2次懷孕都胖了將近20公斤，吳東諺都還是會像熱戀一樣抱著她、親她，對她說「誰的老婆這麼美呀」，白家綺以為自己不會再走入婚姻，「但是因為你，用耶穌的愛來愛我和霓霓葦葦，陪伴我一同經歷上帝的恢復和醫治，也讓我知道，原來我不需要什麼做得很好，才會有人愛我。」白家綺對吳東諺說，「謝謝你當年沒有放棄那個不再相信愛情的我，而我也會用我的餘生讓你知道，我是你這一輩子最正確的選擇。」整場婚禮幸福破表。