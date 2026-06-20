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美國AI公司Anthropic與川普政府間的模型存取爭議，似乎出現緩和跡象。路透報導，美國總統川普在《Axios Show》專訪中表示，他上週可能一度將Anthropic視為國家安全威脅，但現在已不再這麼看待。爭議起於川普要求Anthropic限制外國人士使用其最先進的AI模型Fable 5與Mythos 5。Anthropic上週已全面停止相關模型對所有使用者的存取權限，並安排高階技術人員本週與川普政府官員會面，討論外國用戶存取先進模型的問題。當被問及是否仍將Anthropic或執行長達里奧．阿莫迪視為國安威脅時，川普回應，「現在不是，但一週前或許是。」他並稱，阿莫迪對政府的出口管制指令回應迅速，也展現負責任的態度。川普本週赴法國出席G7峰會期間，也與包含阿莫迪在內的科技業高層會面，顯示雙方仍持續就AI安全與出口限制進行協調。不過，川普並未排除對Anthropic動用《國防生產法》的可能性。該法賦予美國政府在特定情況下介入關鍵產業供應與生產的權力。川普表示，政府手中有許多工具可以使用，但目前不確定是否有必要採取這類措施。Anthropic則回應，感謝美國政府持續與公司合作，希望能盡快解決相關問題。公司也重申，將與政府共同推動保護關鍵基礎設施、維持美國在AI領域領先地位等目標。