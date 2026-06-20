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梅洛尼嗆川普：我或義大利從不乞求

美國總統川普（Donald Trump）和義大利總理梅洛尼曾有好交情，但因為在G7峰會上「合照門」徹底鬧翻，義大利外長為此取消原定訪美行程。對此，川普最新又在社群媒體發文表示，梅洛尼在義大利的民調支持度很差，「想跟我重新當朋友來拉高她自己的民調，免談！」川普在Truth Social發文表示，「梅洛尼在法國舉行的G7峰會期間，一而再、再而三地要求跟我合照。她在義大利的民調支持度很差，這可能是因為在阻止伊朗取得核武這件事上，她竟然拒絕了真正熱愛並保護義大利的美國，她甚至連義大利的機場跑道都不讓我們使用，造成了後勤上極大的不便，而且這還是在美國每年貢獻數千億美元來保護義大利以及其他所謂的『北約盟友』的情況下」。川普強調，「現在，在美國用軍事手段擊敗伊朗之後，她又想重新當朋友來拉高她自己的『支持度』了，免談！！！」川普對外宣稱梅洛尼「乞求」與他合照，讓梅洛尼氣得在社群平台上發影片回擊，「川普的說法是完全捏造。坦白說，我感到震驚。我不明白美國總統為何如此對待他的盟友，而且這也不是第一次了」。梅洛尼強調，「令人失望的是，他對西方和美國的敵人，卻沒有表現出同樣的決心，反而對那些敵人的領袖更加寬容。他應該記住一點：我或義大利，也從不乞求」。梅洛尼與川普到底誰在說謊？外界難以得知兩人在G7峰會上互動的真相，不過，《CNN》報導指出，「如果最後發現是川普編造了乞求合照的故事，大家應該也不會感到驚訝」，因為史丹佛大學教授柯爾（Orin Kerr）7年前就說過，「在川普的世界裡，每一個與他反目成仇的人，都曾經在某個時刻向他乞求恩惠並遭到拒絕，這讓他最終成了高高在上的老大」。這已經是川普常見的行為模式，而他講述的那些別人乞求他施恩的故事往往很難被證實真偽，因為他通常將這些事情描述成發生在私人談話的時刻。不過，報導中還是找出了許多例子，證明川普多次在類似案例中說謊，只是這些事情通常都是小事，就像這次的「合照門」一樣，所以也沒引起太多追究。