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▲賽後富邦悍將隊友噴水為鈴木駿輔完投完封勝慶祝。（圖／記者陳云茹攝）

富邦悍將日籍右投鈴木駿輔今（20）日對前東家樂天桃猿一戰掛帥先發，他熱投101球奪下九局完投完封勝，獲選單場MVP。賽後受訪時感性坦言這場完封勝讓他回想起2024年參與動紫趴時的不甘心回憶：「那時我投球成績不好，好像只在大家心中留下很會唱歌的印象，今天能在這裡完投對我來說是美好的回憶。」鈴木駿輔原定本月6日要在大巨蛋先發登板，但他當時賽前熱身時手指出現外傷破皮，球隊緊急改由江國豪擔任先發投手。約莫三週沒有登板的他今日繳出中職生涯代表作，用101球完投9局，僅在首局被敲出1支安打、第7局投出1次四壞保送，其餘完全封鎖樂天打線，奪下本季第5勝，也是他中職生涯首次完投完封勝。鈴木駿輔表示，三個禮拜沒有投球雖然能好好恢復身體的疲勞，但同時也失去比賽的感覺，所以開賽時有些不安，「但因為我上次突然不能丟給投手群添了麻煩，今天帶著希望可以多投一點，讓牛棚能休息的心情在投球。」被問及何時開始出現「好像能完投」的實感，鈴木駿輔說：「直到九局兩出局後，我看見陳晨威走上來打擊，才有『啊！把這個打者解決掉的話就是完封了吧』的感覺。鈴木駿輔2023年11月加盟樂天桃猿，2024年在一軍出賽10場3勝4敗，2025年8月轉戰富邦悍將。本季成為富邦穩定先發輪值並繳出不俗表現，今日回到中職起點樂天桃猿主場並在此投出完投完封勝，堪稱生涯代表作。今日剛好是樂天桃猿「動紫趴」主題日，鈴木駿輔感受到「緣分」之感，想起2024年的動紫趴，「當時我的表現並不好，那時以唱歌的身份登場，感覺大家對我的印象就只有很會唱歌而已，當時留下了不甘心的回憶，兩年之後一樣是動紫趴，能投出完封勝這樣的表現，對我來說是很美好的回憶。」