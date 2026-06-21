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▲26公斤硬幣撈不完！忍野八海許願池亂象曝光（圖／截自日本YBS NEWS）

▲忍野八海變許願池！（圖／截自YBS NEWS）

身為富士山世界文化遺產組成部分的日本人氣景點「忍野八海」，近年來竟淪為「許願池」災區。隨著入境旅客數量暴增，越來越多遊客無視禁令，朝清澈見底的湧泉池中投擲硬幣許願，導致池底堆滿大量錢幣，當地忍野村正疲於應對這場過度旅遊衍生的環境危機。忍野八海由富士山地下水注入而成，八個池塘清澈見底，素有熱門能量療癒勝地之稱，如今每天擠滿外國遊客。然而，當地立有明確告示禁止向池塘投擲硬幣，但記者實地探訪時發現，池塘看似一片清澈，往下一看，池底卻早已堆積大量硬幣。透過水下攝影機觀察，畫面更令人咋舌——池塘各處沉滿密密麻麻的硬幣。多名初次造訪忍野八海的遊客直呼震驚：「錢比我想像的要多得多，真是太引人注目了」、「裡面的錢太多了，我都驚呆了」、「這麼漂亮的池塘，扔這麼多錢真是太浪費了」。志願潛水員負責人坂本真透露，雖然部分日本人也會丟錢，但「大部分是外國遊客」，最常見的做法是用手指把硬幣彈進池中，同時默默祈禱，似乎是希望許下的願望能夠成真。志願潛水員團隊定期下水清理硬幣，卻直呼「根本忙不過來」。單日花費約3小時半的清理作業，便撈出約26公斤硬幣，但池底仍殘留大量錢幣未清。一名參與清理的潛水員表示，池中除了日本與外國硬幣外，還曾撈出念珠、太陽眼鏡等遺落物品，景象五花八門。值得注意的是，向忍野八海投擲錢幣已違反日本《文化財產保護法》，長期下來更可能導致池塘水質惡化，威脅當地生態。對此，忍野村已在池塘附近設置形似捐款箱的「環境保護合作箱」，並透過故鄉稅捐贈系統發起群眾募資，籌措清理與維護經費，同時呼籲遊客「向池塘投入錢幣並不會帶來任何好運」，盼能遏止這股歪風。忍野八海地處山梨縣，與河口湖、山中湖比鄰，是富士山周邊自由行與跟團旅客的必訪景點之一。根據日本觀光局統計，截至2024年11月底，日本入境旅客已累計突破3,338萬人次，刷新疫情前2019年創下的3,188萬人次歷史紀錄，其中台灣旅客以555萬人次穩居訪日旅客第三名，僅次於南韓與中國。富士山周邊向來是台灣旅客赴日必排行程，忍野八海更是熱門打卡景點之一，這也意味著台灣遊客同樣是這波「丟硬幣亂象」中不可忽視的潛在客群。隨著訪日旅客持續創新高，過度旅遊（Overtourism）為日本各大景點帶來的環境與管理壓力，恐怕只會愈來愈嚴峻，忍野八海的「許願池亂象」，或許只是冰山一角。