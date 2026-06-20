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▲味全龍洋投鋼龍，在上半季封王戰對台鋼雄鷹主投8局無失分，飆出13次三振，賽後奪下單場MVP。（圖／味全龍提供,2026.6.20）

可怕的是，這群洋投海並非只是帳面好看，每位外援投出的數據都相當強悍。

龍隊5洋投的加總防禦率僅1.85，在聯盟歷史上排名第2，僅次於2001年統一獅所保持的1.36防禦率高牆。

▲味全龍洋投魔神龍本季出賽8場拿下3勝1敗、防禦率0.89。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

▲味全龍「本土洋投」伍鐸本季出賽9場收穫2勝1敗1次救援成功、防禦率3.51。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

如果再加上本土先發投手的表現，龍隊55戰的先發投手防禦率僅有1.88，暫居聯盟史上最低，超越了1995年統一獅的2.10防禦率。

▲味全龍洋投梅賽鍶出賽11場斬獲8勝1敗、防禦率1.59。（圖／味全龍提供,2026.4.11）

▲味全龍洋投蔣銲本季出賽9場奪下3勝1敗、防禦率1.44。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

中華職棒味全龍今（20）日以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座半季冠軍。本季龍隊先發輪值堪稱「洋投海」，坐擁鋼龍（Andrew Gagnon）、魔神龍（Marcelo Martinez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）、蔣銲（John Gant）以及「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）。這套5洋投陣容並非只有名號響亮，實力更是驚人，除了39歲老將伍鐸的防禦率破3外，其餘4名洋投的防禦率皆低於2.20，5人加總的防禦率僅1.85，高居中職史上第2，牢牢撐起上半季龍隊的先發輪值。龍隊本季在洋投戰力上迎來「大升級」，除了續留陣中的鋼龍與伍鐸外，還補強了過去在中職就繳出實績的魔神龍、梅賽鍶，以及具備美日職棒經驗的蔣銲；加上伍鐸已具備本土球員資格（羅力條款），龍隊也順勢組成了恐怖的洋投「5連星」。鋼龍此役頂住封王戰的巨大壓力，主投8局無失分，更狂飆給雄鷹打線13次三振。算入此戰，鋼龍本季出賽11場拿下2勝4敗、防禦率2.15；魔神龍出賽8場拿下3勝1敗、防禦率0.89；伍鐸出賽9場收穫2勝1敗1次救援成功、防禦率3.51；梅賽鍶出賽11場斬獲8勝1敗、防禦率1.59；蔣銲出賽9場奪下3勝1敗、防禦率1.44。也因為龍隊能夠靈活調度這5位強投，在上半季至今的55場比賽中，就有高達48場是由洋投掛帥先發，直接追平了1997年上半季的時報鷹，並列聯盟歷史最多紀錄。由於龍隊上半季剩餘賽事還有5場，若無意外，刷新聯盟新紀錄指日可待。龍隊能夠在上半季順利封王，投手群靠的不僅僅是前線的洋投海，本土牛棚同样非常給力。配合投手教練納瓦洛「大心臟」的調度模式，讓他們在上半季保有全聯盟最佳的牛棚防禦率（2.74）；唯一美中不足的，是團隊共出現13次救援失敗，這項數據目前為全聯盟最多。在上半季的緊迫戰局中，有一場比賽的投手調度令記者印象深刻。5月1日龍隊交手悍將之戰，龍隊在前7局握有3分領先，8局上教練團並未按常規推出勝利組牛棚，反而讓新秀左投王伯洋跨局續投。但在投出觸身球後，投手教練納瓦洛選擇換投，卻換上了去年在一軍毫無出賽紀錄的吳君奕。吳君奕登板後一度被對手攻佔滿壘，所幸隨後回穩製造關鍵雙殺，此時納瓦洛才讓拆彈手林鋅杰上場抓下第3個出局數。龍隊最終驚險挺過該局危機並順利收下比賽，該場關鍵戰役至今堪稱是教練團調度上「練心臟」的大膽代表作。