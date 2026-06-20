我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華職棒2026年上半季賽事畫下句點，味全龍以優異的團隊戰力，成功奪下隊史第6座半季冠軍。球評謝岱穎分析指出，味全龍之所以能在上半季脫穎而出，其關鍵在於他們對於「分數差距小的比賽」具備極高的把握度，而剛好上半季聯盟生態又趨於低比分戰較多，非常適合這支投手戰力出色的球隊發揮。本季中華職棒的整體環境出現顯著變化。相較於去年，今年的賽事呈現出「得分更少」的趨勢，聯盟整體更傾向於所謂的「投手聯盟」。根據統計，上半季平均每場比賽兩隊的總得分僅有7.3分，低比分的比賽成為常態，這也使得分差極小的焦灼戰比例大幅增加。在這樣的環境下，球隊對於低分差比賽的抗壓性與掌握度，成為決定勝負的關鍵。謝岱穎指出，儘管味全龍在整體的進攻數據上，可能與台鋼雄鷹、富邦悍將等隊伍相近，但味全龍卻非常擅長打「膠著戰」的比賽。特別是在「對手先得分」的情況下，味全龍上半季的勝率高達五成，這項數據非常難得。總教練葉君璋曾將此歸功於「選手的心態好」。然而，謝岱穎進一步分析，這種優異的心態是奠基於味全龍極度扎實的「投手戰力」。球隊不僅擁有穩定的先發輪值，更有一群被公認為「鐵牛棚」的後援投手群。味全龍上半季團隊防禦率僅有2.15，不僅有穩定的洋投輪值，還有「鐵牛棚」，由於打線深知自家投手不會輕易大量失分，因此在落後的情況下也不會感到過度緊繃，能夠放開手腳發揮實力。這也解釋了為什麼味全龍在上半季經常能在比賽後段，靠著適時的全壘打或對手的失誤，一舉逆轉戰局。在低比分的賽局中，味全龍也展現了極具侵略性的跑壘戰術，上半季團隊盜壘次數高達66次，有效對敵隊防線施加壓力。謝岱穎點出，葉君璋總教練的策略規劃非常正確。球隊善用外籍投手輪替的方式，搭配投手教練的調整功力，將投手戰力發揮到極致。葉總深知中職「拿半季冠軍就能取得季後賽門票」的獨特生態，因此在短短的60場比賽中，充分利用球隊的外籍投手優勢，以洋投為主軸全力搶勝，將戰力調整到最佳狀態。