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外交努力並未終止

以色列與真主黨都說願意停火但會繼續反擊

伊朗中央軍事指揮部表示，由於以色列襲擊黎巴嫩的行為已經違反了伊朗與美國達成的協議，因此伊朗將關閉荷姆茲海峽。根據《半島電視台》報導，伊朗中央軍事指揮部透過伊朗國家電視台發布聲明，稱荷姆茲海峽將停止開放船隻通行，「這是對敵人違背承諾的回應，如果侵略行為繼續下去，將計畫採取進一步措施，以迫使敵人履行其義務」。伊朗軍方所說的違背承諾，是指以色列對黎巴嫩發動的攻擊，按照已經簽署的美伊諒解備忘錄，黎巴嫩同樣在停火範圍中。雖然伊朗軍方發表了強硬宣言，但是川普特使威特科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）都已抵達瑞士，準備與伊朗官員展開談判。瑞士外交部20日表示，「來自各國的」外交官員正在「努力維持」美國和伊朗之間的對話。伊朗外交部20日也證實，將派出代表團前往瑞士，伊朗外交部強調，將直接要求美國履行承諾，也就是停止以色列對黎巴嫩的攻擊。另外，美國副總統范斯（JD Vance）20日接受《福斯新聞》訪問時透露，若一切進展順利，他預計將在幾天內前往瑞士，加入美國與伊朗的談判之中。但范斯也強調，「這是一場需要各方協調配合的外交場合」，所以目前一切尚未定案。以色列國防軍（IDF）與黎巴嫩真主黨都聲稱，他們依舊致力於遵守停火協議，但是以色列軍方強調他們會「繼續消除對以色列和以色列士兵的任何威脅」，真主黨則說如果以色列繼續企圖奪取黎巴嫩領土，他們將毫不猶豫地反擊。