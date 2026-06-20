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中華職棒2026年上半季由味全龍隊成功封王，外界普遍認為，龍隊奪冠的最大關鍵在於極致的「洋投輪值」策略。然而，在洋投主導戰局的背後，本土先發投手的空間受到嚴重壓縮，上半季60場比賽中，洋投就吃下了高達47場先發。針對此現象，球評謝岱穎深入剖析了味全龍的戰力優勢，並揭露總教練葉君璋對於中職賽季的獨到見解。球評指出，味全龍在洋將規範上享有一大優勢，由於陣中資深洋投伍鐸已不受洋將名額限制，使得龍隊整體可以註冊多達5位洋將，且升降一軍不受15天限制。在實際登錄一軍出賽名額固定為3位的情況下，各隊通常僅能以4名洋投進行調度，但味全卻能靈活運用5名洋投來完美輪替。謝岱穎表示，從上半季的戰況觀察，味全將這項策略執行得比任何球隊都還要徹底。陣中鋼龍與梅賽鍶表現穩定，成為固定出賽的基石；伍鐸也基本常駐一軍，加上蔣銲、魔神龍透過輪替方式上場。這5名洋投的穩健表現，大幅減少了因先發投手不穩而造成的失分危機，完美補足了球隊戰績最大的不確定因素，進而拉開與他隊的勝差。然而，洋投的強勢表現勢必帶來「排擠效應」。在上半季的60場賽事中，味全洋投先發高達47場，本土投手僅分得7場先發機會（其中郭郁政4場、林子昱3場）。儘管這兩位本土投手表現不俗，防禦率皆控制在5以下，但長遠來看，外界難免擔憂會影響本土先發投手的培養與成長。針對本土先發空間遭壓縮的疑慮，葉總對此抱持著不同的養成哲學，他表示：「本土先發投手不一定要靠一軍的實戰來養成，在二軍也可以透過個人訓練來培養，包括控球、變化球等技術層面的精進。」儘管葉總提出「二軍養成論」，但謝岱穎對此說法持部分保留態度。球評認為，一軍高張力實戰的刺激與歷練，往往是培養「大投手」不可或缺的催化劑，例如這兩年在富邦悍將靠著穩定出賽，成長為聯盟頂尖本土先發的李東洺便是最好例證。葉總的調度是否比洪總、或其他球隊的外籍教練更勝一籌？謝岱穎表示這倒是不見得，但葉君璋無疑很懂得如何在半季將戰力調整到最好，因為味全有伍鐸這名投手可靈活調度，因此就很徹底的運用這一塊，「我覺得這絕對是葉總的策略正確。他很敢用外籍投手輪替的方式，球隊調整投手的能力也很好，加上今年找來了納瓦洛擔任投手教練，把這一塊掌握得非常出色。」「今年在沒有徐若熙的情況，他（葉總）就可以更無顧忌地操作以洋投為主軸的調度、幾乎快等於放棄本土先發上場機會，來操作勝利，代表葉總真的很了解中職半季能取得季後賽門票的生態。」展望下半季，謝岱穎預期味全龍的本土先發投手將會獲得更多發揮空間。首先，隨著8月31日「洋將大限」到來，味全的洋投註冊名額將會減少1人，輪值勢必面臨重組；其次，為了迎戰高強度的季後賽，教練團有必要讓主力洋投在下半季適度減輕負擔、降低出賽頻率，這將直接增加本土先發的上場機會。