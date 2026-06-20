台灣鮮乳價格為何總讓消費者有感？臉書粉專Data In Race引用資料庫Numbeo統計指出，台灣一般鮮乳每公升價格約3.09美元，高居全球第一。
香港以每公升3.01美元排名第二，新加坡則為2.97美元、位居第三。後續依序可見古巴、以色列、奈及利亞、哥斯大黎加、挪威、阿曼及委內瑞拉等國家，顯示高鮮乳價格並非只出現在歐美高所得國家。
相較之下，韓國每公升鮮乳價格約1.92美元，排名第18，雖仍高於部分亞洲國家，但與台灣相比仍有一段差距。
進口依賴、供應條件都會反映在售價
Data In Race指出，各地牛奶零售價格差異，牽涉本地農業生產能力、乳製品進口依賴程度、冷鏈與運輸成本、政府補貼、匯率等多項因素。
許多鮮乳價格偏高的地區，往往受限於土地、水資源或氣候條件，難以擴大本土乳業規模，因此較依賴進口產品；反觀乳製品產量大的國家，因在地供應鏈較完整、規模經濟較明顯，零售端價格通常相對有競爭力。
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相較之下，韓國每公升鮮乳價格約1.92美元，排名第18，雖仍高於部分亞洲國家，但與台灣相比仍有一段差距。
進口依賴、供應條件都會反映在售價
Data In Race指出，各地牛奶零售價格差異，牽涉本地農業生產能力、乳製品進口依賴程度、冷鏈與運輸成本、政府補貼、匯率等多項因素。
許多鮮乳價格偏高的地區，往往受限於土地、水資源或氣候條件，難以擴大本土乳業規模，因此較依賴進口產品；反觀乳製品產量大的國家，因在地供應鏈較完整、規模經濟較明顯，零售端價格通常相對有競爭力。