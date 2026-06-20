此外，龍隊在比賽後半段的火力更具侵略性，第7至9局團隊打擊率高達3成02，「海放」另外5隊；而在高壓的延長賽中，他們也繳出4勝1敗、高達7成5的超高勝率，堪稱是上半季的最打不死的蟑螂。

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▲味全龍上半季封王，確定奪下一席季後賽門票，下半季將放眼季冠軍與年度勝率第1。（圖／味全龍提供,2026.6.20）

先被得分的戰績為10勝10敗，是聯盟中唯一勝率達5成的球隊

龍隊第7至9局的單局打擊率分別是3成07、2成96、3成04，數據顯示，龍隊在比賽後半段的韌性驚人，可說是「落後時逆襲、領先時補刀」。

中華職棒味全龍今（20）日以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座半季冠軍。除了有堅強的洋投群坐鎮，龍隊打線也功不可沒。本季龍隊超會打「逆境球」，落後時的團隊打擊率達2成55、暫居聯盟第2，在「先被對手得分」的戰況下更斬獲10勝10敗，是全聯盟唯一勝率能維持在5成的球隊。本季龍隊打線的特質，就是特別擅長利用速度製造得點圈機會，團隊55戰跑出66盜，領先排名第2的富邦悍將（46次）多達20次。雖然龍隊的得點圈進攻機會僅排聯盟第2，但高達2成87的得點圈打擊率卻傲視全聯盟。球員表現方面，陣中得點圈機會超過45打席的6名打者中，就有4人打擊率突破3成，分別是劉基鴻（3成62）、朱育賢（3成59）、張政禹（3成21）以及李凱威（3成33），火力非常平均。除了擅長製造得點圈攻勢，龍隊本季特別會打「逆境球」，截至今日，落後時打擊率2成55暫居聯盟第2（僅次於兄弟的2成57），而領先時的打擊率2成64則是稱霸全聯盟。開季至今55場比賽中，；若是龍隊先得分，戰績更是恐怖的27勝8敗，勝率同樣高居全聯盟第1。還有一項特別的數據指出，此外，上半季龍隊也是名副其實的「延長賽王者」，特別會打加班的比賽，戰績4勝1敗。雖然延長賽打擊率4成12排名第4，但長打率7成65、上壘率5成42都是聯盟第1，展現出極具威脅性的長打與選球實力。龍隊上半季能夠順利封王，除了前線先發投手群築起的「洋投海」高牆，以及本土後援的「鐵牛棚」外，打線總能在比賽後半段挺身爆發，絕對是奪冠的最關鍵拼圖。今日的這場封王戰，就是龍隊整個上半季的完美縮影：前7局靠著洋投死死緊咬比數，8局下再趁著對方換投之際，抓準機會給予致命一擊，最終順利帶走勝利。