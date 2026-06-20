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「2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」今（20）日邁入第二天，水岸賽事與活動接力不斷，較去年端午同時段增加一成人潮。高市府運發局指出，活動兩天已吸引逾11萬人湧入愛河兩岸，除了少見的夜間龍舟，更有兩隻不同顏色的飛馬燈空中飛躍展演。此外，明日的總決賽與國際友誼賽，由市長陳其邁領軍的高雄隊，將加入金牌援軍運動部長李洋，以及啦啦隊員安芝儇對戰國際隊伍，豪華陣容備受矚目。今日舉行競技龍舟直道競速預、複賽，以及傳統龍舟直道複賽，各路好手激烈交鋒，場邊笑聲與加油聲此起彼落。此外，高市府運發局打造多項親子水陸活動，愛河水域有場場爆滿的親子龍舟活動，由專業教練現場帶領，大小朋友穿好救生衣登上一條條色彩斑斕的手繪傳統龍舟，不少小朋友一到場就爭相跟龍頭「打招呼」，直呼超有氣勢。每艘龍舟由9組共18人同船協力，首次體驗的家長笑著說：「平常各看各的手機，今天全家被綁在同一條船上，按照同一個節奏行動，是親子體驗中很難得的共同回憶。」河邊兩岸則市集交織，文化體驗活動提供立蛋、香包DIY等工作坊，另有運動闖關遊戲。其中敲金蛋活動，象徵在端午節氣敲得好運，儀式感滿滿的環節讓小朋友躍躍欲試。今日夜間最受矚目的節目為佛光山飛馬燈展演，兩隻不同顏色飛馬18:50與20:30在愛河東、西岸飛躍展演，長達10分鐘的燈光秀中，河西岸的黃橙飛馬翱翔和平公園天際，綴有多彩燈飾的銀白飛馬燈則在河東岸與經典主燈「鰲躍龍翔」相互輝映。此外，晚上七點開始龍肚國中與橋頭國小接連演出兩場皮影戲，結合端午節故事，透過光影與音樂，帶人們進入傳統文化世界。運發局預告，明（21）日將進行龍舟賽事總決賽，傳統龍舟與競技龍舟菁英隊伍將爭奪高達120萬元總獎金，其中「大型傳統龍舟公開組」冠軍將獨得獎金20萬元。明日下午更有萬眾矚目的國際友誼賽登場，由高雄市長陳其邁領軍高雄隊，特邀金牌援軍運動部長李洋，與首度划龍舟的韓籍啦啦隊員安芝儇，對戰去年亞軍得主美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所與國際隊。高雄隊在強勁戰力加持下，整體氣勢如虹，賽事精彩可期。閉幕與頒獎典禮則於明日晚間舉行，周邊活動包括親子龍舟體驗、陸上冒險樂園皆持續至最後一天，明晚也有飛馬燈。更多資訊詳見高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁。