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手頭有百萬元資金 猶豫提前還房貸

▲房貸要不要提前還款？掀起眾人熱議，並提出各種建議。（示意圖／信義房屋提供）

專家提醒還款前注意3件事 預留預備金很重要

▲專家提醒，要留下緊急預備金，以免還了房貸，反而要去借信貸。（示意圖／記者顏真真攝）

中央銀行18日舉辦第二季理監事會，宣布利率維持不變，不動產選擇性信用管制也沒有變動。就有民眾表示，自己房貸剩下450萬元，近期手上有一筆資金，想要提前償還約300萬元，可以降低未來還款壓力，未來也不太需要擔心利率增加。不過房產專家曾敬德指出，想要提早還款，要先注意有無違約、想要降低月付或年限，以及保留現金流3件事。原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，自己申辦房貸時貸款了550萬元，貸款年限30年、房貸利率2.43％，現在已經繳了6年半，本金剩下約450萬元，最近他有一筆資金，在考慮要不要先還掉300萬元，想問問其他人有沒有要特別注意的事情。PO文一出，吸引不少人參與討論，有一派人認為，目前房貸利率還算在低檔，要不要提前還款，應該要看原PO的理財能力，若原PO投資報酬率比房貸利率高，理論上不用提前還款，不過前提是後續貸款要能順利繳納；如果不會投資理財，那就直接還掉本金，風險較低。還有其他人給出建議，不要把身上所有的現金都拿去還房貸，要留下6到12個月的緊急預備金；有內行人指出，重點不在是否要提前還款，而是還完後要選擇降低月付，還是縮短年限，降低月付可減輕每月壓力，提前還款則能節省利息。根據《ETtoday房產雲》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，如果要提前還款，可先確定3件事，第一是提前還款是否需要支付違約金或手續費；第二，提前還款後要選擇「降低月付」或「縮短年限」，如果家庭現金流比較緊張，可選降低月付，減輕每個月還款壓力，若收入穩定，想要節省利息支出，縮短年限較有利。最後，曾敬德提醒，不要把所有現金都用完，提前還款前要保留至少6到12個月的緊急預備金，避免未來遇到失業、醫療或突發的家庭支出時，沒有資金可以使用，反而要去借利息較高的信貸周轉，得不償失。