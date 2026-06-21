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紀錄一：追平隊史單場進球紀錄：

紀錄二：強勢解鎖「世界盃百球俱樂部」：

紀錄三：加克波追平范佩西傳奇：

紀錄四：鄧弗里斯加冕最近兩屆「助攻王」：

紀錄五：24歲布羅比創52年來最年輕紀錄：

紀錄六：小組賽18場不敗神話持續：

▲此役攻入2球、送出1助攻的加克波（Cody Gakpo）在世界盃小組賽階段累積打進5球，追平傳奇名將范佩西（Robin van Persie）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃F組小組賽次輪上演歐洲內戰，首戰遭日本逼平的荷蘭隊今（21）日在美國休士頓體育場（Houston Stadium）火力全開。在將近6萬9000名觀眾見證下，前鋒布羅比（Brian Brobbey）與加克波（Cody Gakpo）雙雙梅開二度，搭配薩墨維爾（Crysencio Summerville）錦上添花，最終以5：1痛擊瑞典。這場大勝不僅讓荷蘭隊以4分積分強勢登頂F組第一，更寫下世界盃連續14場不敗的恐怖神話，一舉超越傳統強權巴西，締造了嶄新的世界盃歷史紀錄。荷蘭隊主帥科曼（Ronald Koeman）此役展現驚人的調度實力。相較首戰，他只做出一個先發調整，由布羅比頂替薩墨維爾，結果這一變陣成了擊碎瑞典防線的關鍵。荷蘭隊在這場大屠殺中一舉刷新了6項歷史里程碑：這是荷蘭隊史第四次在世界盃單場攻入5球（包含1978年5：1奧地利、1998年5：0韓國、2014年5：1西班牙），驚人的是，過去三次達成此成就的年份，荷蘭最終全都殺進四強。布羅比在第17分鐘的進球，是荷蘭隊史在世界盃的第100顆進球。荷蘭成為繼巴西、德國、阿根廷、法國、義大利、英格蘭與西班牙後，歷史上第8支達成世界盃百球里程碑的豪強，但也是百球俱樂部中唯一尚未奪過冠的球隊。目前荷蘭隊史總進球已達103球。此役攻入2球、送出1助攻的加克波（Cody Gakpo）毫無懸念當選全場最佳。他在世界盃小組賽階段累積打進5球，追平傳奇名將范佩西（Robin van Persie），並列荷蘭隊史小組賽進球王。後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）今天再度單場狂送2次助攻，在2022與2026兩屆世界盃中已累計送出4次助攻，與克羅埃西亞的佩里西奇並列近兩屆世界盃的助攻王。年僅24歲又4個月的布羅比，成為自1974年傳奇球星內斯肯斯（Johan Neeskens）以來，代表荷蘭在世界盃單場梅開二度最年輕的球員。荷蘭隊在世界盃小組賽階段已寫下驚人的18場不敗，上一次在小組賽輸球，要追溯到32年前的1994年，當時以0：1不敵比利時。比賽一開局，荷蘭在第5分鐘就由加克波左路橫敲，布羅比推射建功取得1：0領先，4分58秒的進球時間高居隊史世界盃第4快。第17分鐘，鄧弗里斯傳中，布羅比梅開二度。下半場輪到加克波接管比賽，第47分鐘、第54分鐘，他先後接應鄧弗里斯與替補上陣的薩墨維爾助攻，連續在禁區起腳破網，將比分瞬間擴大到4：0。此役英超利物浦前鋒加克波的瘋狂表現，也讓利物浦球員在本屆世界盃直接製造的進球數一舉突破雙位數。首輪同樣攻入5球大勝突尼西亞的瑞典隊並非毫無還手之力，第59分鐘，英超雙星展現默契，伊薩克（Alexander Isak）送出妙傳，助攻替補上場的埃蘭加（Anthony Elanga）單刀破門，為瑞典追成1：4，這也是瑞典本屆二度上演「英超連線」進球。比賽尾聲第89分鐘，荷蘭隊薩墨維爾大禁區外突施冷箭遠射得分，最終比分定格在5：1。薩墨維爾也成為荷蘭隊史第三位，在生涯前兩場世界盃比賽中都有進球的球員。這場慘敗讓瑞典在首輪建立的4個淨勝球優勢瞬間清零，目前F組形勢為荷蘭4分居首、瑞典3分居次、日本1分、突尼西亞0分。瑞典末輪將與日本上演慘烈的生死戰，一旦輸球，晉級32強淘汰賽的前景將極度堪憂。