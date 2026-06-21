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AI投資熱潮仍是市場主旋律

經濟數據仍是潛在變數

SpaceX上市再添柴火 AI概念股續受追捧

美國股市近期在人工智慧（AI）投資熱潮及中東局勢降溫帶動下，持續逼近歷史高點，市場下一個關注焦點則落在記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）即將公布的財報。分析人士認為，美光的業績表現將成為檢驗AI晶片需求是否持續升溫的重要指標，也可能左右科技股後續走勢。根據路透社報導，美光預計於6月24日公布最新季度財報。受惠於生成式AI帶動資料中心建設與高效能運算需求大增，美光股價今年以來已累計飆漲近300%。市場正密切觀察，公司能否再度交出優於預期的成績單，並進一步證明AI相關投資熱潮仍未見降溫。投資顧問公司Burney Company投資策略總監普拉特（Andy Pratt）表示，近期市場動能仍相當強勁，AI趨勢持續推升企業營收成長，而目前觀察到的數據顯示，相關需求仍有進一步擴大的空間。除了美光財報外，科技業近期也出現新的利多消息。據報導，蘋果（Apple）已與英特爾（Intel）達成合作，將共同設計並在美國本土生產晶片，市場認為此舉有助於英特爾的轉型計畫，也進一步強化美國半導體供應鏈布局。在利多帶動下，標普500指數本週累計上漲近1%，有望連續第二週收紅；追蹤半導體產業表現的費城半導體指數（SOX）則創下歷史新高，本週漲幅達7%。市場人士指出，美光財報的重要性在於，當前AI相關企業估值已處於高檔，投資人開始擔心漲勢是否過熱。在此背景下，任何能證明需求持續強勁的數據，都可能進一步支撐科技股上漲。Integrated Partners投資長科拉諾（Steve Kolano）表示，美光的財報「正演變成一個經典的正向回饋循環」。他指出，目前半導體產業訂單與產能之間仍存在明顯落差，需求遠超供給，AI仍是目前市場最具吸引力的投資主題。大型科技企業近期也持續釋出擴大AI投資訊號。市場預估，全球科技巨頭今年AI相關資本支出將突破7000億美元，較2025年的4000億美元大幅成長，顯示企業對AI基礎建設的投入仍在快速擴張。儘管AI的敘事主導了市場，但底層的總體經濟隱憂依然存在。美國下週將公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標，以及第一季國內生產毛額（GDP）終值，相關數據將成為觀察美國消費力與經濟成長動能的重要依據。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，標普500企業第二季獲利成長率預估為22.9%，低於第一季的29.3%，顯示企業獲利增速可能開始放緩。大都會人壽投資管理公司（MetLife Investment Management）首席市場策略師馬圖斯（Drew Matus）指出，股市持續創高已成為支撐美國消費的重要力量，若AI題材降溫或股市漲勢受阻，可能對經濟產生更廣泛影響。他表示，目前市場擔心的不僅是股市本身，更包括所謂的「財富效應」（wealth effect）一旦消失後，對消費與整體經濟可能造成的衝擊。儘管存在部分疑慮，多數分析師仍認為AI投資熱潮尚未結束。近期新上市的SpaceX持續受到資金追捧，也進一步強化市場對AI與科技基礎建設需求的信心。此外，那斯達克指數近期將更多AI與晶片基礎設施相關企業納入指數，包括Astera Labs及CoreWeave等新興業者，預料將吸引追蹤指數基金持續買進相關股票。市場普遍認為，在企業資本支出仍持續擴張、AI需求未見明顯降溫之前，科技與半導體類股的多頭趨勢仍有望延續，而即將揭曉的美光財報，將成為檢驗這波AI行情是否仍具續航力的重要試金石。