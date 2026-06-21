今（21）日正逢夏至節氣與端午連假最後一天，根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日起至周四（25日）全台受到太平洋高壓影響，最高溫將突破38度；針對米克拉颱風最新動態，最快於明日增強為中度颱風，並於下周二北轉，在下周三、周四最接近台灣，同時下周四晚起將受到梅雨季最後一波鋒面影響，北台灣將再度變天。
夏至飆破38度高溫！下周四鋒面接近變天
氣象專家吳德榮表示，今日至周四白天，太平洋高壓籠罩，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上，山區午後偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部22至37度、南部23至38度、東部21至37度。
吳德榮指出，周四（25日）晚至周五（26日）梅雨季最後一波鋒面，因颱風外圍的北風，而南下觸及北台灣，帶來明顯降雨的機率，氣溫略降；周六至30日台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升；因各國模式模擬米克拉北轉的位置差異很大，後續帶來的天氣大不相同，仍有變數，需再觀察。
米克拉颱風最快明轉中颱！下周三、四最接近台灣
針對米克拉颱風最新動態，吳德榮說明，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，明（22日）增強為中度，周二（23日）起北轉，周三、周四（24日、25日）台灣東側北上，雖較接近但仍有段距離，且已減弱回輕度。
吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬路徑則顯示，周五（26日）米克拉再經琉球附近海面，向東北大迴轉；但因各國模式及氣象署的預測皆顯示很不確定，應續觀察。
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氣象專家吳德榮表示，今日至周四白天，太平洋高壓籠罩，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上，山區午後偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部22至37度、南部23至38度、東部21至37度。
吳德榮指出，周四（25日）晚至周五（26日）梅雨季最後一波鋒面，因颱風外圍的北風，而南下觸及北台灣，帶來明顯降雨的機率，氣溫略降；周六至30日台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升；因各國模式模擬米克拉北轉的位置差異很大，後續帶來的天氣大不相同，仍有變數，需再觀察。
針對米克拉颱風最新動態，吳德榮說明，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，明（22日）增強為中度，周二（23日）起北轉，周三、周四（24日、25日）台灣東側北上，雖較接近但仍有段距離，且已減弱回輕度。
吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬路徑則顯示，周五（26日）米克拉再經琉球附近海面，向東北大迴轉；但因各國模式及氣象署的預測皆顯示很不確定，應續觀察。