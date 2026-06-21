我是廣告 請繼續往下閱讀

美國和伊朗簽署終戰備忘錄後，啟動60天的談判期。美國總統川普（Donald Trump）表示，在停火期間的60天內，荷姆茲海峽將維持「零通行費」狀態；但若美伊最終未能達成正式協議，美國不排除未來對通過海峽的船舶徵收費用。川普20日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「在停火期間的60天內，荷姆茲海峽不會收取任何通行費。60天期滿後，如果最終協議未能完成，那麼除非由美國徵收，否則也不會有任何通行費。」他進一步宣稱，若美國未來實施收費措施，將是作為中東地區「守護天使」（Guardian Angel）所提供安全保障服務的補償，用以回收過去、現在及未來所投入的相關成本。目前美伊備忘錄中，對於荷姆茲海峽未來控制權與管理機制仍未有明確規範。根據先前公布內容，在未來60天談判期間，各國船舶可免費通行海峽，而伊朗及波斯灣阿拉伯國家則將協商建立新的航道管理安排。這也意味著，德黑蘭未來是否仍有權對過境船隻收取相關費用，目前仍存在高度不確定性。不過荷姆茲海峽局勢波折不斷。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早表示，因為以色列對黎巴嫩的攻擊行動持續，將關閉海峽，並要求船隻遠離該區域。不過這個說法隨即被美軍否認，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，海峽目前仍維持開放，海上交通持續正常運作。川普本週稍早曾表示，荷姆茲海峽將在未來60天內免費開放，並強調此後也將維持自由通行。不過，最新發言顯示，若和平談判破裂，美方可能重新考慮該政策。