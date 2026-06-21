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米克拉颱風估明增強轉中颱！最新路徑2走向：對台影響一次看

▲米克拉颱風未來對台可能影響與「太平洋高壓西伸程度」和「颱風本身強度變化」有關。（圖／林老師氣象站）

若太平洋高壓較弱一些，颱風將會提早北轉，對台灣影響程度會少一些；如果太平洋高壓較強一點，颱風將偏慢北轉，颱風中心及其雲系將會較為靠近台灣，也有發布海上颱風警報的可能

▲林得恩表示，根據中央氣象署今晨最新米克拉颱風情資顯示，輕度颱風米克拉未來在環境駛流場的導引下，預估往西北轉北後，調整朝東北方向前進的機會最大。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風會影響台灣嗎？最新侵台機率曝光：1路徑最接近台灣

▲米克拉颱風預計下周二（23日）抵達菲律賓東北方、日本宮古島南方海域後，並隨著太平洋高壓逐漸減弱，路徑將出現明顯轉折，大角度轉北移動。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

今年第7號颱風「米克拉（MEKKHALA）」於昨日生成，根據氣象專家林得恩表示，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前米克拉侵台機率仍低，短期內不必太擔心，不過颱風距離台灣尚遠，應持續觀察注意變化。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署今晨最新米克拉颱風情資顯示，輕度颱風米克拉未來在環境駛流場的導引下，預估往西北轉北後，調整朝東北方向前進的機會最大。而米克拉颱風未來對台可能影響，初步評估共有2大觀察關鍵重點。林得恩提到，首先是「太平洋高壓西伸」程度，，對台灣影響也就會跟著變大。除了太平洋高壓影響以外，林得恩說明，「颱風本身強度變化」也是一大重點，預估米克拉颱風，7級暴風圈範圍也會跟著縮小，影響台灣程度也會跟著減少一些，甚至連海警的警戒線都勾不著。同時，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦分析，米克拉颱風逐漸增強，最快在今（21日）晚至下周一（22日）有機會增強為中度颱風。根據最新模式資料顯示，台灣颱風論壇提到，米克拉颱風未來路徑關鍵則在於「太平洋高壓減弱速度」，若減弱較快，米克拉將提早北轉，轉向角度也會更明顯，目前各模式資料以此情境的機率較高；若減弱速度較慢，北轉時間就會延後，相對更接近臺灣。雖然根據目前資料觀察，，建議在尚未底定前，持續注意颱風動態。