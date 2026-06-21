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夏至由來是什麼？最早被確定的節氣：象徵陽極之日到來

▲2026年夏至於國曆6月21日（日）下午16時24分12秒交節氣。在民俗傳統中，夏至代表盛夏來臨，而夏至當天因正好直射北回歸線，此時太陽剛好直射北回歸線，為北半球白晝最長、黑夜最短的一天。（圖／農業部）

夏至別喝冰水、狂吹冷氣！3禁忌犯了恐傷身破財

📍夏至禁忌1：慎防急性中暑與冷氣病

📍夏至禁忌2：居安思危，落實防颱準備

📍夏至禁忌3：飲食宜清淡，切忌貪涼

▲夏至時人體陽氣浮於體表，體內腸胃反而相對虛冷，過度飲冰容易造成腸胃不適或內濕滯留。（圖／取自Unsplash）

2026夏至火氣疊加！今起「3生肖」運勢急轉直下：遇小人、防車禍

📍生肖馬（自刑、火旺）

📍生肖鼠（正沖太歲）

📍生肖牛（害太歲、暗火相生）

▲2026年為丙午馬年，夏至交節氣落於五月甲午月，此時火氣疊加、磁場波動大，3生肖「生肖馬、生肖鼠、生肖牛」要留意職場溝通。（圖／取自unsplash）

2026夏至開運攻略！吃桃子、曬太陽秒轉運

📍夏至開運第1招：桃子轉運法（避邪化煞）

📍夏至開運第2招：卯時迎日吸陽氣（增強貴人運）

▲至是日照最長的一天。若想提升自身磁場，可在夏至當天清晨曬太陽。（圖／PhotoAC）

2026夏至節氣落在今（21）日，夏至代表著盛夏來臨，同時也因太陽剛好直射北回歸線，象徵陽極之日到來，在今日除了可以靠著開運妙招轉運，也要留意夏至禁忌避免傷身破財。根據命理專家柯柏成表示，夏至是二十四節氣中最早被確立的節氣，也是夏季的第四個節氣，當太陽到達黃經90度時即為夏至。2026年夏至於國曆6月21日（日）下午16時24分12秒交節氣。在民俗傳統中，夏至代表盛夏來臨，根據命理專家柯柏成表示，俗諺「夏至，風颱就出世」精準點出，夏至過後台灣將告別梅雨季節，正式迎來太平洋高壓主導的盛夏與颱風季。面對「炎熱」與「劇烈天氣變動」，未來生活上3禁忌要特別注意：盛夏高溫易使人浮躁、中暑。出外注意防曬、補充水分；此外，頻繁進出冷氣房（冷熱溫差過大）容易導致自律神經失調，建議室內冷氣不宜開過低，或在辦公室準備薄外套。俗諺既出，代表天氣系統開始轉變。應定期檢查頂樓雨水排水孔是否淤積、住家門窗與外牆懸掛物是否牢固。面對午後雷陣雨或突發性颱風，提早因應能避免不必要的損失。天氣炎熱容易讓人想依賴冰品、冷飲，但夏至時人體陽氣浮於體表，體內腸胃反而相對虛冷。過度飲冰容易造成腸胃不適或內濕滯留，飲食建議多吃苦瓜、冬瓜、綠豆等天然消暑食材，既退火又不傷脾胃。柯柏成提醒，由於2026年為丙午馬年，夏至交節氣落於五月甲午月，此時火氣疊加、磁場波動大，本命年又逢火旺之月，容易心浮氣躁、情緒起伏大。在職場上與人溝通務必保持耐心，戒急戒躁，防範口舌是非，學生容易心煩氣躁，靜不下來讀書。子午相沖，夏至水火戰剋的磁場更為劇烈。此期間出外行車、職場變動需多加留意，重大決策宜保守，不宜冒進。丑午相害，容易有小人或家裡內部溝通不順的狀況。夏至期間切忌幫人作保或介入他人糾紛，專注做好份內事即可。夏至「陽極生陰」，古人認為此時易有陰邪之氣或浮躁之疾。夏至當天一直到農曆七月初一鬼門開前，可以任選連續三天吃桃子（桃木自古辟邪，桃肉亦有長壽、轉運之意），象徵「逃（桃）過災厄」，引進吉祥之氣。夏至是日照最長的一天。若想提升自身磁場，可在夏至當天清晨的卯時（05:00 - 07:00） 到戶外曬曬太陽、散散步，面向東方連續深呼吸 9 次，吸納天地間最純淨的陽氣（太陽火能量），對提升運勢、招貴人非常有幫助。