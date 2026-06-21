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美國與伊朗簽署終戰備忘錄（MOU）後，雙方正式啟動為期60天的談判期。美國副總統范斯（JD Vance）20日啟程前往瑞士，準備與伊朗展開新一輪談判。范斯表示，美方希望在伊朗核子計畫及黎巴嫩停火兩大議題上取得進展，並為後續談判建立架構。綜合法新社等外媒報導，范斯出發前接受媒體訪問時表示，自己預計僅在瑞士停留一至兩天，但希望能就伊朗核子材料處理及相關核計畫問題取得實質成果。他指出，美伊雙方將由高層政治領導人負責談判方向，而技術團隊則留在當地持續磋商細節。范斯說：「我認為這是我們將聚焦的兩大議題，一是推動伊朗核計畫相關問題取得進展，二是改善黎巴嫩局勢。我相信伊朗方面也有他們希望討論的議題。」他稍早表示，預計在未來數天內前往瑞士與伊朗舉行會談。美方談判代表庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）已抵達瑞士。范斯表示，根據美方掌握的資訊，伊朗代表團已抵達瑞士，來自巴基斯坦與卡達的調解人員也已到達當地。他指出，未來幾天各方將展開密集會談，希望為談判取得良好開端。此次會談原定於19日在瑞士舉行，但美伊雙方均延後行程，最終敲定於21日在瑞士中部山區度假勝地布爾根施托克（Bürgenstock）舉行技術層級會談。巴基斯坦外交部稍早發表聲明指出，作為美伊終戰備忘錄後續措施的一環，雙方技術團隊將於21日在布爾根施托克展開協商，巴基斯坦與卡達調解人員也將參與會議，協助推動談判進程。另一方面，伊朗國營媒體報導，伊朗代表團已於20日抵達瑞士蘇黎世，由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率團準備出席會談。瑞士外交部也證實，在美伊會談即將登場之際，伊朗代表團已抵達境內。美伊日前達成終戰備忘錄，同意在最長60天內透過談判尋求解決伊朗核子計畫爭議、制裁問題及區域安全議題。外界普遍認為，此次瑞士會談將成為檢驗雙方和平進程的重要指標，尤其是在核子問題及黎巴嫩局勢能否取得突破方面，備受國際社會關注。