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▲巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti，圖）證實，內馬爾將會隨隊投入對陣蘇格蘭的備戰工作，但最終能否順利獲得出場機會，仍需視週一、週二的全隊合練評估而定。（圖／路透／達志影像）

▲儘管在庫尼亞（Matheus Cunha，圖）與維尼修斯等人的發揮下，巴西隊在前場依舊展現出強大破壞力，但內馬爾（圖）若能傷癒歸隊，其不可取代的創造力將是森巴軍團挑戰隊史第六座世界盃冠軍的最強武器。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽持續熱戰，「森巴軍團」巴西在C組次輪輕取海地後，球隊迎來了最振奮人心的好消息。據《環球報》最新報導，因小腿傷勢缺陣至今的巴西頭號球星內馬爾（Neymar），已於本週日正式恢復體能與「有球訓練」。這位身披10號戰袍的王牌正與時間賽跑，力拚在小組賽第三輪對陣蘇格蘭的關鍵戰役中，迎來本屆世界盃的首次亮相。在巴西隊全隊前往費城備戰並擊敗海地的同時，內馬爾並未隨隊出征。為了加速小腿傷勢的復原，他選擇留在位於紐澤西（New Jersey）的巴西隊訓練基地，執行專屬的個人復健與特訓計畫。據悉，內馬爾近期展現了極高的求戰意志，不僅在紐澤西維持「一天兩練」（上、下午皆安排訓練）的高強度菜單，更積極尋求重返賽場的最佳狀態。本週六，內馬爾在紐澤西基地進行了高強度的體能訓練，與他一同參與的還有同樣因故未出戰海地的左後衛桑德羅（Alex Sandro）。更令球迷振奮的是，內馬爾隨後在助理教練胡安（Juan）的親自指導下，順利展開了包含盤帶與傳射的「有球動作訓練」。在此期間，巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）也在旁觀看了部分訓練過程，並上前與內馬爾致意，確認子弟兵的恢復狀況。.對於內馬爾何時能正式歸隊出賽，主帥安切洛蒂在戰勝海地後的記者會上給出了正面的回應。他證實，內馬爾將會正式加入球隊備戰蘇格蘭的陣容之中。不過，安帥語帶保留地表示，即便內馬爾重返大名單，屆時是以先發還是替補身分上陣，甚至最終「能否實際獲得出場時間」，目前仍充滿變數。巴西教練團與醫療團隊預計將在週一與週二的全隊戰術訓練中，近距離且全面地觀察內馬爾在實戰演練中的跑動與對抗狀況。這兩天的綜合評估，將是決定這位森巴王牌能否在對陣蘇格蘭之戰中披掛上陣的最後關鍵。若內馬爾能順利回歸，無疑將為亟欲爭奪大力神盃的巴西隊，注入一劑最強大的進攻強心針。