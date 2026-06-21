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根據美國職棒大聯盟ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鳳凰城太陽隊在休賽季開局展現強烈企圖心，已與後衛格里斯佩（Collin Gillespie）達成協議，將以4年4800萬美元的合約將其留住。他上一季投進了232顆三分球，並且命中率超過4成，效率和產量都相當優秀。現年26歲的格里斯佩，其職業生涯堪稱現代NBA的勵志傳奇。自2022年從維拉諾瓦大學畢業後未能在選秀會上被選中，他連續3個賽季皆以雙向合約身份在聯盟中尋求機會。直到2024年7月加盟太陽隊，從最初的雙向合約到去年獲得一年期正式合約，他一步步證明了自己的價值，如今終獲這份高達4800萬美元的長約，成為太陽隊陣中不可或缺的後場要角。格里斯佩剛結束生涯最耀眼的賽季，他不僅出賽高達80場，展現極高的耐戰度，更以單季232顆三分球刷新了太陽隊史單季三分球紀錄。此外，他場均貢獻12.7分4.1籃板4.6助攻及1.2次抄截，多項數據皆創下生涯新高。根據ESPN研究指出，格里斯佩具備在德文·布克（Devin Booker）身旁發揮的絕佳適應力，無論是接球投籃（catch-and-shoot）或是持球創造進攻機會，他都表現得游刃有餘。他更是本季聯盟中僅有的8名能同時達成單季接球投進至少90顆三分球、以及運球後投進至少90顆三分球的球員之一，其進攻多樣性已成為太陽隊戰術體系中的重要利器。太陽隊高層透過格里斯佩的經紀人與其達成協議，成功在自由市場開放初期鎖定這名核心戰力。這份合約不僅確保了太陽隊未來4年的後場深度，也顯示出球隊在圍繞明星球員建隊的同時，對於培養具備高效率、高穩定性的角色球員同樣極為重視。