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氣壓變化與日照不足成誘因

防範六月病的黃金法則：告訴自己「不用太過努力」

症狀持續恐需就醫

在進入陰雨綿綿的梅雨季節時，大眾除了熟知的「五月病」之外，更要提防「六月病」！在日本許多人在4月份迎來新學期或新工作，就會繃緊神經拚命生活，累積下來的心理疲勞往往會在進入梅雨季時一口氣爆發。專家指出，這並非單純情緒問題，而是新生活壓力累積、天候變化及自律神經失調等多重因素交互作用下出現的身心反應，患者常出現星期日晚上極度憂鬱、早上爬不起來等狀況，若長期忽視，恐影響工作、學業及日常生活。根據富士新聞網報導，許多人對「五月病」並不陌生，但對於「六月病」卻感到陌生。街頭受訪民眾大多表示從未聽過這個名詞，有人猜測可能與潮濕天氣導致身體不適有關。據日本新潟市的萬代醫療診所醫師茂木崇治說明，六月病通常被認為與適應障礙、自律神經失調以及所謂的「氣象病」有關。許多人從4月開始進入新學期、新工作或新生活環境，長時間維持緊繃狀態，等到6月梅雨季來臨時，累積的身心疲勞便可能一次爆發。他表示，患者常出現情緒低落、倦怠無力、提不起勁等症狀，「具體表現包括：特別在星期日晚上會感到莫名憂鬱、早上爬不起來，或者產生抗拒去學校或職場的消極情緒，甚至覺得自己的身體快被負面能量壓垮。」不少民眾坦言，每逢下雨前就容易頭痛，或是在連日陰雨下感到情緒低落。一名剛升上大學、開始獨居生活的新生則表示，相較於4月剛入學時，自己的學習動力確實有所下降。茂木崇治指出，梅雨期間低氣壓頻繁變化，容易影響人體自律神經系統運作；加上日照時間減少，人體分泌的血清素（Serotonin）下降，也可能使人感到缺乏活力與愉悅感。此外，高濕度帶來的悶熱環境，以及近期氣溫快速升高，也會增加身體負擔。再加上日本6月沒有國定假日，許多人容易產生「距離下一次休假還很久」的心理壓力，在心理上很難得到充分喘息，使疲勞感更加明顯。對於如何預防六月病，茂木崇治認為，最重要的是適度休息。他指出，生活認真、責任感強的人反而更容易出現六月病症狀，因此學會適時放鬆、允許自己休息非常重要，「此時最重要的事情，是學會溫柔地放過自己，告訴自己：『不用再那麼努力也沒關係』，這種自我和解的心理暗示非常關鍵。」除了充足睡眠外，專家也建議民眾每天早晨盡量接觸陽光，以促進血清素分泌，並搭配散步等輕度運動，有助於穩定情緒與調節自律神經。茂木崇治提醒，若出現無發燒卻持續超過兩週的疲倦感，或連續10天以上經常半夜醒來、睡眠品質明顯惡化等情況，建議盡早就醫評估。他強調，六月病並非意志力薄弱或心態問題，而是任何人都有可能出現的正常心理與生理反應。同時也呼籲民眾，一旦察覺身體或情緒出現異常訊號，應及早尋求協助並適當休息，避免讓短暫的不適演變成更嚴重的身心健康問題。隨著梅雨季持續，不少人雖已逐漸適應新生活節奏，但專家提醒，越是在看似步入正軌的時候，越應留意自己的身體與心理狀況，避免過度勉強自己。