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2年前影片當政見 李競辦轟：提油救火

國民黨新北市長參選人李四川4月提出水金九地區台車政見，昨日蘇巧慧也跟進喊出相同政見。李四川競辦發言人陳欣怡今（21）日表示，沒想到李競辦大方感謝蘇巧慧肯定，卻換來蘇陣營的氣急敗壞，甚至不惜以2024年的影片心得宣稱是蘇巧慧的競選政見，沒說不知道，聽了以為在開玩笑，「巧慧，你認真的嗎？」陳欣怡表示，李競辦已大方表示，好的政見不分顏色，感謝蘇巧慧肯定，也歡迎繼續跟進，尤其李四川提出的台車政見，是經過與地方充分溝通，以市長候選人身分提出的具體承諾與規劃藍圖，對比蘇巧慧拿2年前影片中的一句話當作選市長的政見，高下立判，只能期盼蘇巧慧提高自我標準。陳欣怡也補充，過去李四川在新北市府任職期間，曾四度前往水金九地區實地勘查纜車及台車規劃路線，若按照蘇巧慧標準，李四川在10年前就實際參與政見推動，反觀蘇巧慧直到2024年才在影片中提及，請問蘇巧慧，是誰跟進誰？陳欣怡表示，蘇巧慧陣營拿2年前蘇巧慧在影片中的一句「台車非常值得恢復」，便宣稱是蘇巧慧2年後選市長的政見，根本是提油救火。陳欣怡表示，如果蘇巧慧認為，2年前影片中的一句話也能當作政見，那蘇巧慧更應該勇於承認，當時她搞了一整年的惡意大罷免，不惜勞民傷財也要罷免市民一票票選出的在野立委，這才是蘇巧慧最為人熟知，且對新北市民喊出的頭號政見。